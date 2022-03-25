【綠葉王】洗脫「劣質帶貨藝人」污名　李國麟愈做愈旺直播賣衛生巾

▲ 李國麟直播帶貨賣衛生巾，場面尷尬。

近年內地流行直播帶貨行業，不少港星都加入當中，TVB資深綠葉李國麟去年四月底轉戰內地發展，加入直播帶貨行列。可是李國麟早前卻直播8個小時，貨品無人問津被封為「最慘帶貨明星」。

不過李國麟似乎未有被打沉，更愈做愈旺，日前他直播帶貨sell衛生巾，場面一度十分尷尬，李國麟更被網民問題考起，真的尷尬到口窒窒呀。

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李國麟賣衛生巾

李國麟於直播期間拿出衛生巾之後，然後說：「來來來！一大套，僅需89元，共17包。因為，今天是婦女節，所以給大家放福利啦！」

網民隨即問他的感受，他直接說不知道，表示沒有用過，就連護墊是什麼都不知道，衛生巾多厚多長或用料，他也是一問三不知。

其後在旁的女助手拆開一包衛生巾即場示範，李國麟面露尷尬神情，其後他拿著衛生巾對網民說：「這下我知道了，這個上面有寫的嘛，還說可以當眼罩。」可以說場面異常尷尬！

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曾被封「最慘帶貨明星」

其後網友們紛紛留言：「都不專業。老師趕緊換其他產品吧。」、「老師這個可以當眼罩？尷尬啊。」、「隔著屏幕都覺得尷尬。」、「還能當腳墊。這個可以外用嗎？」和「男的能用吧？」

李國麟早前被指於內地直播帶貨8小時，sell到眼泛紅筋卻無人問津，更估計他連200元也賺不到，因而被封為「最慘帶貨明星」。

▲ 李國麟曾以鳩摩智造型做直播。（取自微博）

李國麟今年初於港台《舊日的足跡》訪問時作出澄清，他謂一共做了四場直播，當中兩場因為牽涉團隊的售後服務未如理想，給粉絲的禮物遲遲未能送到，即使成功賣貨營業額達38萬元，最後的退貨額卻有31萬元。李國麟說︰「非常失望，不會再合作。」

不過，李國麟被封為「最慘帶貨明星」一事，某些貨主以為是宣傳手法，紛紛要求合作，令其經理人公司辦公室內的貨物多到由本來的小型超市而變成大型超市。

他亦說︰「經一事長一智，日後會小心選貨。我也不會做8小時直播，體力根本應付不來。」

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成績愈來愈好

李國麟不擔心會被事件影響形象，只是奇怪為何入行46年會有此報道。他說︰「我沒有嬲，只是很多同事關心我，叫我小心點，不要太辛苦。家人也覺得好笑，因為我每次也有跟他們分享我帶貨的成績。」

但近期李國麟做直播帶貨似乎愈做愈好，由「劣質帶貨藝人」變成有4.71評分的帶貨主播。