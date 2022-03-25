【第五波疫情】特首：打針問題在港引發爭議　無公布藉法律手段為院舍長者接種【不斷更新】

▲ 林鄭月娥率官員交代抗疫工作進展。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（25日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員有署理民政事務局局長陳積志，交代有關物資派發的情況。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

【11:30】

內地專家警告本地長者接種率低，林鄭月娥指第五波疫情長者死亡率高，明白專家要分享經驗，重申疫苗接種十分重要。她強調政府推行疫苗接種計劃聚焦長者打針，但無奈本港已錯過黃金時間為長者打針。

【11:18】

針對隔離設施入住率低，林鄭月娥回應指，第五波疫情開初相關設施並不足夠，確診人士、緊密接觸者及病情穩定的長者沒有適切的隔離設施，梁萬年教授來港視察時說過「爭取隔離病床等人」，現時特區政府做到了，6個新落成的隔離設施，包括昨天交接的元朗隔離設施，合共提供2萬個病床。

隔離設施增加故令隔離酒店的入住需求下降，但要面對，某一個時間只重視某一類設施的使用率高低，不是準確反映情況，若設施百分百滿，代表抗疫工作效率低，特別是未充分掌握現時本地疫情情況。

確診長者康復後是否需要入住暫托中心，林鄭月娥指，現時有5個暫托中心，已要求勞福局善用中心，將康復確診長者安排入住，提供護理，身體恢復後才返回原先居住的安老院舍，為私營安老院舍恢復元氣。

【11:10】

陳積志，過去兩日已發信邀請立法會議員、400多個義工團體等，截至昨晚逾350個團體應邀，共1萬名，5.8萬人次出勤，計劃今個月30日開展工作，首先進行包裝，動員1萬名義工及公務員，隨即4月初向全港家庭派發，目標7日內完成派發工作，當局會透過房屋署向公屋戶派發；透過業主立案法團向、物業管理公司向私人屋苑派發，詳情即看【下一頁】。

當局會在18區，民政事務總署已開展居家支援物資派遞服務，為尚待入院或社區隔離設施人士，但未能自行安排所需的基本日常用品和食物，提供上門派遞服務，3月14日由社署接手派遞服務，截至今日已派發4.6萬袋給予超過1.6萬家庭。

【11:03】

林鄭月娥表示，中央會保障供港物資穩定，已進行4方面派發工作：前線參與抗疫的員工，每日派發逾200萬份；每日圍封強檢，第五波疫情270次，涉及38萬位居民； 大量確診者或緊密接觸者，2月下旬開始，當局已派近100萬包，累計46萬確診者及20多萬緊密接觸者已改到； 污水樣本，500萬包已派出； 透過社區組織已派發500萬包。

林鄭月娥補充，將向全港家庭派服務包，內含KN95口罩及快測包，料300萬家庭受惠。目的加強市民防疫意識，醫療物資外亦有CHP防疫錦囊；更加多使用服務包內的快速抗原測試及早發現是否感染；加強個人保護，內有一定數量KN95口罩。

▲ 抗疫包外觀。（有線直播截圖）

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記者：陳麗娜