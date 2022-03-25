【第五波疫情】私隱公署接獲157宗僱主收集僱員健康狀況查詢　為僱主作出6個建議

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個人資料私隱專員公署今日（25日）表示，由今年1月1日至3月18日，共接獲157宗有關收集僱員的健康狀況資料之查詢，因此就收集及使用僱員個人資料發出實用指引。

指引作出以下建議

必要性：僱主只應收集對收集資料目的而言是必需，或與之直接有關的健康狀況資料。僱主不應收集與在工作場所預防或控制新冠病毒無關或不必要的個人資料。在大部分情況下，收集僱員之家庭成員的健康狀況資料，例如疫苗接種紀錄，可被視為不必要或不相稱

收集最少量個人資料：僱主應為收集資料的目的收集足夠但不超乎適度的個人 資料，並採取侵擾私隱程度最低的措施

透明度：僱主應清晰地傳達所有必需的資訊，例如向僱員提供《收集個人資料 聲明》

保留及刪除資料：僱主保留健康狀況資料的時間不應超過實際所需。當收集個 人資料的目的已達成，僱主便應永久銷毀該些為打擊新冠病毒而收集的個人資料

準確性：僱主應制定政策及設立制度，以記錄僱員最新及準確的疫苗接種資訊及檢測結果

資料的保安：僱主應採取所有切實可行的步驟以保障所收集的個人資料免遭未 獲准許或意外的查閱、處理、刪除、喪失或使用。例如把紙本紀錄存放於上鎖的櫃中、將數碼資料加密、及只在有必要的情況下准許獲授權人士查閱資料

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責任編輯：余思嵐