【防疫物資包】港府4月初向全港住戶派防疫包　一文看清內有物資及派發詳情

▲ 港府4月初向全港住戶派防疫包。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（25日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員有署理民政事務局局長陳積志，交代有關物資派發的情況。陳積志說，政府將於4月初，於18區向全港住戶開始派遞「防疫服務包」，預計7日內可完成有關派遞工作。

陳積志表示，「防疫服務包」內會有中成藥、抗疫用品包括20包快速抗原檢測包、口罩KN95、抗疫資訊手冊及心意卡。他指，目前已有逾1萬多來自地區組織、制服團隊、宗教團體等義工報名，參與包裝服務包及派送的工作，當局將於3月30日起開展包裝工作，預計4月初開始派發，會以4個方式派發給全港住戶：

公屋住戶：透過房屋署派發

私人屋苑：透過業主立案法團、物業管理公司派發

三無大廈：透過義工、公務員逐家逐戶上門派發

鄉郊住戶：透過鄉事委員會派發

陳積志說，當局亦於18區設發放點，如市民沒有收到可自行領取。

林鄭月娥說，希望透過派發抗疫服務包，可加強市民防疫意識、市民可以更頻密使用快測，做到早發現；並可加強個人保護。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴