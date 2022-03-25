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【防疫物資包】港府4月初向全港住戶派防疫包　一文看清內有物資及派發詳情

社會 11:26 2022/03/25

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港府4月初向全港住戶派防疫包。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（25日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員有署理民政事務局局長陳積志，交代有關物資派發的情況。陳積志說，政府將於4月初，於18區向全港住戶開始派遞「防疫服務包」，預計7日內可完成有關派遞工作。

陳積志表示，「防疫服務包」內會有中成藥、抗疫用品包括20包快速抗原檢測包、口罩KN95、抗疫資訊手冊及心意卡。他指，目前已有逾1萬多來自地區組織、制服團隊、宗教團體等義工報名，參與包裝服務包及派送的工作，當局將於3月30日起開展包裝工作，預計4月初開始派發，會以4個方式派發給全港住戶：

  • 公屋住戶：透過房屋署派發
  • 私人屋苑：透過業主立案法團、物業管理公司派發
  • 三無大廈：透過義工、公務員逐家逐戶上門派發
  • 鄉郊住戶：透過鄉事委員會派發

陳積志說，當局亦於18區設發放點，如市民沒有收到可自行領取。 

林鄭月娥說，希望透過派發抗疫服務包，可加強市民防疫意識、市民可以更頻密使用快測，做到早發現；並可加強個人保護。

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記者：黃悅晴

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