【第五波疫情】11家航空公司促港府放寬機組人員檢測要求　林鄭月娥指已交由運房局跟進

▲ 11家航空公司聯署，促港府放寬機組人員檢測要求。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（25日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員有署理民政事務局局長陳積志，交代有關物資派發的情況。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

港府早前宣布取消禁飛令，但航班熔斷機制持續。外電報道，FedEx、UPS、聯合航空、英國航空、日本航空等11家國際航空公司向港府發聯署信，要求香港解除機組人員出發前、抵港檢測要求。聯署信指出，香港是亞洲唯一要求機組人員進行有關檢測的地區，令航班更大機會延誤，員工也可能被送至隔離中心，成為公司避飛香港的關鍵。

林鄭月娥今早於抗疫記者會確認收到有關信件，已交由運輸及房屋局考慮，待考慮完畢，如有新措施會公布。她強調，港府仍堅守外防輸入政策，否則與內地或海外通關的機會會隨之降低。她又指出，世界各地疫情仍然未止，認為暫不應放鬆警惕，而確保香港可以盡早渡過第五波疫情。

至於取消禁飛令後檢疫酒店的更多安排，林鄭月娥說，政府內部有商討，相信食物及衞生局準備好後會有公布。

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記者：黃悅晴