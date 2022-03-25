【大鬧酒店】要求酒店免費延遲退房不果　女網紅大鬧懷孕職員：我爸是總裁

▲ 女網紅要求酒店免費延遲退房不果，大鬧酒店職員。

「要不是看你懷孕了，我早打你了！」做服務業最怕遇上麻煩客人，近日內地網絡流傳一段影片，有一名自稱擁有10萬粉絲的女網紅，多次要求酒店延遲退房不果，竟口出狂言怒罵酒店職員，甚至稱「我爸是總裁」，企圖以勢欺人。

綜合內地媒體報道，涉事女網紅早前入住三亞麗禾溫德姆酒店兩晚，原訂於3月17日中午退房，但她未有準時返回酒店辦理手續，於是致電酒店希望能延至下午4時才退房，酒店亦同意其要求。

不料，女子其後又要求延後至晚上6時退房，酒店拒絕，並指按規定需要收取半日房費。女子對於酒店收費感到不滿，即時對身穿連衣裙的懷孕酒店職員破口大罵。她大聲道，第一天她入住時，房間馬桶蓋有污跡，她並沒有計較，而她住了兩晚，說要延遲到4點退房，之後再延遲多2小時，並被索380元人民幣房費。

我不是看你懷孕了，我早打你了，打完你之後我還賠得起，我並且不進（公安）局。

最新影片：

酒店報警 網紅道歉

懷孕女職員提醒，酒店方有錄影，女子沒有偃旗息鼓，更囂張表示，

你可以錄，沒關係，我一共有10萬粉絲，我爸爸是總裁...

當有其他工作人員試圖勸阻時，她情緒更激動，更指「你有本事就找人弄了我」。影片最後，女子表達了她真正的目的，她要求酒店最少給她一晚房費減免，更威脅「要不然我弄死你，我怕我對一個孕婦動手」。

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影片引起大批網民公憤，認為她態度囂張、無理取鬧，非常丟臉。事發一周後，酒店於3月23日發聲明，表示已報警處理事件，經調解後最終免收女子延遲退房費用，酒店亦已慰問懷孕員工。

而在昨日（24日），涉事女網紅到警局拍攝道歉短片，她表示，已深刻認識到自己的錯誤，不該發布不實影片、說了不當的言論，造成惡劣影響，現在她感到很後悔，並向大家道歉，希望當局寬大處理。

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責任編輯：王明芳