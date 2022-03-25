【特首選舉】 特首：今日沒接獲司局長辭職信　提名期如期4月3日展開

▲ 行政長官林鄭月娥出席每日記者會，交代相關抗疫工作進展。（陳國峰攝）

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（25日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員有署理民政事務局局長陳積志，交代有關物資派發的情況。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

被問到特首選舉如期舉行，有傳媒引述消息指2位局長辭職，準備參選，有否收到相關辭職通知信。林鄭月娥表示，無收到任何司局長的辭職信，如果收到會第一時間公布，並向中央匯報，然後向外公佈。

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記者：余思嵐