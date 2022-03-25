【大病初癒】靚聲王戰勝新冠肺炎出院　張偉文報平安：多謝大家關心

本港第五波疫情嚴峻，早前護老院舍更大爆疫，現年69歲的「靚聲王」張偉文於上月初步確診被送往廣華醫院治療，其監護人兼經理人方俊曾透露張偉文發燒未退、其中一邊肺部變花。

幸好後來情況漸漸穩定，但因長期臥牀關係而導致背部生瘡。

張偉文日前終於康復出院，他在方俊、尹光、張國林等好友陪同下拍片，感謝各方的鼓勵、支持。

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病癒後首度開腔

環星娛樂上載短片至YouTube，片中的張偉文看似消瘦不少兼略現疲態。張國林先發言，指在YouTube上看到歌手、歌迷拍片替張偉文集氣，為他康復出院而感高興。

接著，張偉文便說：「多謝大家關心。」方俊透露張偉文出院後會比較疲累，狀態也未有那麼快便恢復如以往般。

當坐在張偉文身旁的姚煒發言時，張偉文也有竪起手指公。

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近年健康欠佳

張偉文近年健康欠佳，飽受腰患、糖尿病、腳痛等病痛纏身，曾擁有260磅肥胖身型的他，4年前大跌至160磅，受腰椎病影響，他前後動過兩次大手術。他更曾於護老院樓下連人帶輪椅跌倒，情況令人痛心。

他又曾於去年現身《善心滿載仁愛堂》唱歌籌款兼曾接受TVB《東張西望》訪問。

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