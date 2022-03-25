【親子活動】香港理財月教親子邊玩邊學理財 投委會推3款網上互動遊戲【內附連結】

▲ (投委會提供)

全港中學、小學、幼稚園提早放暑假，不妨試玩由投委會設計、最新推出的3款網上互動遊戲，玩住學理財！

一年一度的「世界理財周」於3月全球同步舉行，今年主題為「精明理財，建立你的未來」，鼓勵小朋友及年輕人一齊長知識，建立正確金錢價值觀及良好的理財態度，幫助他們實現人生目標！

投委會將會聯同持份者提供適合不同階段的小朋友及年青人的網上活動。大家只需安坐家中，就可以一邊玩遊戲，一邊培養良好理財習慣，以下為你帶來3個網上互動遊戲推介：

▲ (投委會提供)

錢錢小偵探：透過接受錢錢偵探的訓練，考驗小朋友的理財知識，教他們訂立儲蓄的重要性，也要懂得精明消費，購物要考慮預算，分辨「想要」及「需要」，一齊做個至醒小偵探！

對象：6至8歲小朋友

▲ (投委會提供)

錢錢偵探理財謎城：與錢錢偵探一齊遊歷「理財謎城」，解開8個理財關卡，學習精明消費及有計劃地儲蓄，完成遊戲更可得到錢錢偵探的鼓勵及理財小建議！

對象：9至11歲小朋友

▲ (投委會提供)

「密室逃脫」理財測試：挑戰你3分鐘解開理財迷題，測試你係邊類FQ型人！有足夠的Financial Quotient (FQ) 先可以應付日常財務挑戰，即刻睇下你FQ能力有幾高！

對象：年青人

此外，投委會在香港理財月2022亦舉辦一系列免費活動，當中3場網上講座，包括「前瞻，疫情下的財務策劃」及「氣候變化危機與ESG投資機遇? ，討論疫情下有關財務策劃的熱門話題，包括財務策劃的態度和行為、自製長糧、為退休創造被動收入的重要性、另類投資，以及投資海外須知等，講座均可供網上重溫。

記者：李越樺

