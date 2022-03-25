【第五波疫情】銅鑼灣加路連山道接種中心今起可預約　聶德權：推出更多便利接種措施

▲ （公務員事務局局長聶德權fb提供圖片）

公務員事務局局長聶德權今日（25日）表示，下周二（29日）在銅鑼灣增設「加路連山道短期社區疫苗接種中心」，為12歲或以上人士接種復必泰疫苗，市民今日上午9時起可網上預約，護理學院是以非牟利模式營運這個接種中心，並會安排該學院的應屆畢業生在有經驗的註冊護士監督下協助接種疫苗。

聶德權在社交網站指，爭取在月4底前提高第二劑疫苗接種率至9成；並提升3至11歲兒童、青少年及70歲或以上長者，以及院舍院友的第一劑疫苗接種率至9成，將推出更多便利接種的措施。

「加路連山道短期社區疫苗接種中心」位於銅鑼灣加路連山道與禮頓道交界。市民可由銅鑼灣港鐵站F1出口，沿恩平道往加路連山道方向前往接種中心。開放時間為每天上午8時至下午8時，下午1時30分至2時30分為清潔時間。除預約接種外，中心亦會派發「即日籌」予12歲至17歲青少年和60歲或以上的長者。這短期接種中心會運作至6月底。

另外，青衣站社區疫苗接種中心將會由3月29日開始，提供復必泰疫苗接種服務。

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責任編輯：余思嵐