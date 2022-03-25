【抗疫英雄】懷孕護士疫下工作壓力過勞致流產 顧紀筠：醫護的付出要受到理性尊重

日前，聽到有問及「內地援港醫護的投訴機制如何」時，實在令人沮喪。

九十年代初期，我到紐約唸書。當地好友及家人經常提醒我，小心騙子斂財陷阱、迷暈黨之類，其中有一種是扮作跌倒，你若是伸手相扶，對方就會誣告是你把他撞倒，要你賠錢。就是因為有這種手法的騙案，導致紐約人都變得特別冷漠，有時見死不救。

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今天有人在危難時刻出手相助，應該心存感激。內地援港醫護也是人家的孩子、人家的父母，憑着一份愛來到這裏，對素未謀面的人奉獻，不收報酬，我們理應心存感激。

最近，一班朋友成立了一個名為「守護杏林關顧組」，不分彼此，對中港兩地醫護，送上點點愛心，包括：餅乾、咖啡、湯券等物資。雖然微薄，但正正想表達的就是鼓勵和感激！

有位朋友是公立醫院的教授醫生，據他所說，香港醫護也是殫精竭慮地為病人服務。早前有報道指醫院把病人天寒地凍留在門外，實在是委屈，最主要是醫院床位不足；其次就是因為病人不想回家，怕感染家人，寧願捱更抵冷。

我認識一位女護士，在這個非常時期，因為工作壓力和過勞，令剛懷上不久的胎兒，不幸失掉了！這是多麼令人難過！

醫護行業的付出，不分地域、不分種族，大家應該受到理性尊重。

全文刊登《經濟日報》，原題是「請放下分別心」

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