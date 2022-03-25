【Disney+劇集】《月光騎士》MCU首位人格分裂超級英雄　奧斯卡伊薩克分享鏡頭背後秘密

▲ 由漫威電影（Marvel）開發製作的《月光騎士》（Moon Knight）於月底首播，男主角奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）跟TOPick分享感受。

由漫威電影（Marvel）開發製作的電視劇《月光騎士》（Moon Knight）為漫威電影宇宙的第6部電視劇作品，主角改篇月光騎士自漫威漫畫的同名角色，劇集將於3月30日在Disney+獨家上線。

《月光騎士》男主角奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）今次飾演一名患有人格分裂的超級英雄，Oscar越洋接受TOPick專訪，分享拍攝《月光騎士》感受及鏡頭背後的難忘事。

【Disney+劇集】《月光騎士》舉行記者會 Oscar Isaac演多重人格英雄直言夠挑戰性

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

MCU最新超級英雄

漫威電影宇宙（MCU）多年來出產過不少超級英雄，包括鐵甲奇俠（羅拔唐尼飾）、美國隊長（基斯伊雲斯飾）、雷神（基斯咸士禾夫飾）、黑寡婦（施嘉莉祖安飾）等，每位都深受觀眾愛戴，今次輪到在MCU首度出場的月光騎士。

以埃及神話為靈感而創作的月光騎士由奧斯卡伊薩克飾演，當他得悉自己獲選時很開心：「感覺良好，能有機會去作出有趣且與別不同的嘗試——成為MCU內的一個超級英雄。每天早上，我都已準備好去解決所有的難題。」

【Disney+】Marvel《月光騎士》首輪劇評獲激讚 主角伊薩克巡迴歐洲宣傳

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

分飾多角

由於奧斯卡伊薩克於劇中的角色患有解離性身分疾患，又名多重人格障礙，為一種較罕見的精神病。

因此，Oscar需要一人分飾多角，他既是一名僱傭兵馬克史貝特（Marc Spector），同時亦為博物館內的禮品店店員史蒂芬葛蘭特（Steven Grant）。

最新影片推介：劉俊謙＋蔡思韵專訪

縱然今次的演出不容易，他認為：「有挑戰才可創造傑出作品。所飾演的角色都是截然不同的人，當中需要思考他們的說話、動作、打扮及走路，不同的人會以怎樣的方式去表達。每個場口的拍攝都需要在大量的設計和構下方可完成。」

他特意練成不同口音，又以不一樣的行為舉止去飾演性格迥異的人格。

▲ （《月光騎士》海報）

連場打戲

集喜劇與動作於一身的《月光騎士》為觀眾送上各種驚喜，Oscar指動作戲比文戲更具挑戰性：「劇內有很多動作場口，拍攝前需要接受各式各樣的訓練，包括基本技巧及武刀等。作為演員，定必會遇上不同風格的角色，就如扮演拳擊手前亦需要先學習拳擊。」

製片人Grant Curtis曾指月光騎士擅長近身搏鬥，劇集亦不會迴避該角色展現出的暴力元素，相信Oscar將於劇集內展示其訓練成果，送上精彩的打鬥場面。

▲ （《月光騎士》海報）

約旦沙漠取景

談到鏡頭背後的難忘事，Oscar直言：「之前一直在廠景拍攝，最精彩是最後兩星期的拍攝，我們遠赴約旦的沙漠取景，外出到這個不可思議的地方。拍攝結束後，我們在星空與美好天氣下停留，一起在這美景拍照留念。」

相信觀眾亦期待看到一位特別超級英雄加盟MCU。

記者：梁樂欣