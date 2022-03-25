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【第五波疫情】恒生銀行3分行昨因確診個案暫停服務　今恢復營業【不斷更新】

社會 10:44 2022/03/25

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恒生銀行3分行昨因確診個案暫停服務，今恢復營業。（資料圖片）

第五波疫情持續，各行各業服務因有員工確診，而需要暫停營業。

【10:30】

恒生銀行昨日（24日）3間分行因應新冠病毒確診個案而暫停服務，會於今天 （25日）恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

恢復營業分行包括長沙灣廣場分行、眾安街分行、天水圍分行，營業時間星期一至五上午10時30分至下午3時；星期六休息。如需要任何關於分行營業安排的資訊，可致電客戶服務熱線（電話： 2822 0228 ）或參閱恒生網址

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責任編輯：陳麗娜

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