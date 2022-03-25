【大S再婚】徐熙媛宣布婚訊後首發文晒恩愛　具俊曄揭廿多年前約會秘「蜜」

▲ 大S與具俊曄「洞房」後首發文晒恩愛。

台灣女藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚不足4個月後，在月初宣布與韓國男星具俊曄再婚，閃婚消息震驚亞洲娛圈。丈夫具俊曄更急急由南韓赴台見老婆，日前完成隔離出關即到大S香閨，新婚「洞房」團聚。

事隔數天，大S終於在社交網發文，晒出兩張訂制雞尾酒的相片，雞尾酒樽上印有甜蜜插畫，其中兩瓶雞尾酒的插畫，特意為大S及具俊曄設計。

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大S訂雞尾酒

雞尾酒的插畫上，男生和女生均拿著電話，上面分別印有「S」和「K」兩人簡寫的英文字母，她更配合文字：「貼心的專屬情人節限定款」及「在微涼飄著細雨的夜晚，適合什麼口味的調酒呢？」字裡行間感受到滿滿的幸福。

據台灣天后張惠妹的的經理人表示，這批雞尾酒是大S特意訂製，雖然未透露用於甚麼聚會，但有網民估計可能是兩人將舉行婚宴送給親友的回禮禮物。

▲ 雞尾酒樽上的插畫代表著大S和具俊曄。（IG圖片）

具俊曄揭當年拍拖勝地

另外，日前大S的胞妹小S（徐熙娣）在訪問提到當年與大S到韓國旅行，具俊曄曾帶她們到一間地道餐廳歎醬油蟹蓋飯，之後大S、小S再去當地旅遊時已找不見該餐廳。

有韓國網民留意報道後，更即向具俊曄追問餐廳名字。

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此外，具俊曄亦於宣布婚訊後首發聲，今天凌晨時份在社交網站發文解答網友，以韓文列出餐廳名「Pro醬螃蟹」，有台灣網民留言跪求中文版。

同時有眼利網民留意到，具俊曄的左手無名指出現新的戒指紋身，看來他對大S的愛，從來都以行動默默來表達。所謂「Action speaks louder than words」，相信大S一定會幸福快樂！