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【腦霧食療】出現腦霧健忘疲勞難集中　中醫推介湯水食療改善症狀【附食譜】

保健美顏 11:50 2022/03/25

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中醫推介食療改善腦霧症狀

研究發現，新冠肺炎患者或會出現「腦霧」症狀，專注力、記憶力受損。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，「腦霧」並非感染Omicron後才有，「大頭蝦」、「金魚記憶」等健忘行為也屬「腦霧」症狀。她講解何謂腦霧，列出常見症狀及日常調理方法，並分享13種食材、2款湯水茶療，從飲食入手改善症狀。

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常見腦霧症狀

梁醫師指出，「腦霧」（brain fog）是一種認知功能障礙，常見症狀包括：思緒混亂、健忘、集中力不足、思考緩慢、精神緩慢。情況就給大腦充滿迷霧，令人處於一片混沌之中，專注力、記憶力和思考能力出現退化情況，例如忘記上一秒自己所說的話、走進房間卻忘記原本要做甚麼、忘記電話放在哪裡等。

失神、健忘、精神恍惚等都是與「腦霧」類似的症狀。在中醫角度認為，這與心、脾、腎的健康有關，因為心藏神主神明，腎藏精通於腦，脾主意與思。若心脾腎不足就會出現健忘、心神恍惚的情況。都市人生活工作忙碌，思慮多、壓力大，再加上休息不足，也會容易出現「腦霧」症狀。

日常調護方法

她指出，養心安神、補益脾胃為「腦霧」調理方向，建議如下：

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改善腦霧食療

【13種食材】

  • 養心安神食材：紅豆、桂圓、百合、蓮子、麥米、酸棗仁。
  • 補益脾胃食材：小米、黑豆、栗子、腰果、開心果、扇貝／瑤柱、響螺。

【茶療：人參桂圓紅棗茶】

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【改善健忘湯水：人參茯神栗子湯】

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按穴活腦方法

另外，也可按壓以下兩個穴位改善症狀：

  • 氣海穴：肚臍下方約一寸半位置。
  • 關元穴：肚臍下方三寸位置。

做法：用手掌以順時針方向按揉兩個穴位30至50次。
功效：培腎固本，保氣回陽，保健強身。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣

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