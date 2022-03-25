【第五波疫情】林鄭月娥指不能以隔離設施使用率評核措施　因需要有空間接收更多人

▲ 行政長官林鄭月娥。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（25日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員有署理民政事務局局長陳積志，交代有關物資派發的情況。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

林鄭月娥表示，第五波開始時，硬件設施多方面不足夠，治療新冠病人的病床亦不足夠，而輕微病徵人士只得竹篙灣等檢疫設施不足夠。安老院面對人手不足，未能接回康復或病情穩定長者，以上均是港府前兩個月面對挑戰及困難。

在各界及政府各政府部門支援，現時做到房等人、針等人、床等人，共接收6個隔離設施，提供2萬個床位，減輕檢疫酒店負擔，可提供更多予外地返港人士隔離。另外，她解釋逆向隔離是指，將未感染長者搬去未入伙的院舍。而從醫院病情穩定長者需要繼續接受醫學監察，會放在長者暫託中心有醫療照顧，令安老院舍恢復元氣。

她又指，在某個時間看隔離設施使用量高或低，是不能真實反映情況，如果隔離設施爆滿，只反映抗疫能力不足，所以不能以隔離設施使用率評核措施，因需要有空間接收更多人。

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記者：余思嵐