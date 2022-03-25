【大S再婚】張蘭直播發火爆兒子離婚主因　汪小菲改回婚前名字取消關注大S

▲ 張蘭直播爆兒子離婚主因，汪小菲改回婚前名字取消關注大S。

大S（徐熙媛）去年底結束與汪小菲的十年婚姻，早前突然戲劇性宣佈與分手20年的韓國前男友具俊曄再婚。汪小菲近日成功把其微博名字改為婚前的原名「汪少菲」，更被網民發現他已經取消追蹤前妻大S。

此外，大S前奶奶張蘭繼續在直播內爆料，今次更講及兒子與大S的離婚主要原因。

最新影片推介：劉俊謙、蔡思韵專訪

汪小菲心灰意冷

大S當年與汪小菲見過4次面便決定付托終身，然而10年的婚姻疑因為汪小菲的公開失言而走往終點。去年汪小菲失言後大S已經公開放話表示正在辨理離婚手續，在年底二人正式公開離婚消息。

然而在「辦理手續期間」、去年10月份的時候，汪小菲曾在微博發文謂：「我想起來我原來的本命，我不叫汪小菲，我叫汪少菲，這是我的本名。」

而大S曾經稱讚「小菲」比「少菲」好聽，直到近日發現，汪小菲已經成功向微博官方申請，把他的帳號名字由「汪小菲」改回「汪少菲」。

▲ （微博圖片）

張蘭爆內幕

同時，網民發現汪小菲已經把之前提及「本名」的帖文刪掉，並已經取消追蹤其前妻大S，不過卻未有刪除大S的胞妹小S的追蹤。而大S方面早於去年六月已經取消關注汪小菲的帳號。

自從大S宣布再婚後，前奶奶張蘭不時在網上直播與網友對答，期間爆出不少兒子與大S的婚姻內幕。

張蘭表示會將心比心，不會帶一對孫兒回北京，又揚言自己一直問心無愧，指自己當年離婚後，獨自帶著汪小菲8年，直到遇到適合的人才決定再婚。

▲ 張蘭與大S。（微博圖片）

講到一對孫兒，張蘭突然感觸落淚：「孩子都在台北，我怎麼要？根本要不回來，我更想兩個孩子在我身邊。人要懂得感恩，不能太過自私。」

直播結束後，張蘭曾在網上發放影片，以正能量的態度講「心靈雞湯」：「人生需要四種人：名師指導、貴人相助、親人支持、小人刺激。當命運要你成長的時候，一定有不讓你順心的人和事，來刺激你，這叫成長！」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

近日，張蘭開直播時再被網友追問，大S是不是跟她關係不好所以和汪小菲離婚了。而張蘭看到網友留言後立刻火冒三丈，大聲回應：「大S嫁的是汪小菲，結婚10年我有我的家，她也沒有和我住在一起，哪來的矛盾？」

接著還大爆兒子離婚主因：「兩口子過不下去，和感情有關係，和婆婆永遠沒關係！」同時承認自己還是惦掛一對孫兒：「奶奶想孩子天經地義，但是我尊重汪小菲的選擇。」之後便匆匆關掉直播。