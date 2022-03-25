【奧斯卡2022】三大平台盡睇提名電影　古天樂投資動畫奪獎呼聲高

▲ 古天樂監製動畫《一家人大戰機械人》

《第94屆奧斯卡金像獎》將於香港時間3月28日（星期一）上午9時於洛杉磯舉行。今屆奧斯卡不少大熱提名作品，亦已可在不同串流平台上收看。雖然戲院現時仍未復開，但影迷也可率先在三大影視串流平台欣賞多齣奧斯卡話題作。

古天樂投資動畫《一家人大戰機械人》

由古天樂投資兼任監製的動畫《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs. The Machines）去年Netflix播出以來就大受好評，在本月初的的安妮獎（Annie Awards）更橫掃8個大獎，令影片在今屆奧斯卡提名最佳動畫的行情再被看好。

《一家人大戰機械人》故事講述科機械人發動智能叛變，要統治世界，人類面臨世界末日之際，平時超多拗撬的一家四口家庭再加一隻愛犬，陰差陽錯下肩負對抗機械人的救世任務。

（收看平台：Netflix、NOWTV HBO GO）

▲ 《一家人大戰機械人》

另外，兩套角逐最佳動畫獎的《奇幻魔法屋》（Encanto）以及《盛夏友晴天》（Luca）則已在Disney+上架。

「奇異博士」爭影帝

由班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演、共獲12項提名包括最佳影片、最佳導演的《犬山記》（The Power of the Dog）被視為獎項大熱。《犬山記》改編自Thomas Savage 寫於1967年出版的西部小說，戲中故事則發在1925年的蒙大拿州，是西部牛仔片的背景。

影片焦聚於班尼迪甘巴貝治演的偏執又狂傲的牧場主人、其初歸弟婦，以及對方跟前夫所生的兒子之間微微的心理鬥爭，甘巴貝治把內心的嫉妒、憤怒盡埋藏於內心，卻又有著一個不為人知內心秘密，結局出人意表。

（收看平台：Netflix）

▲ 《犬山記》

韋哥扮怪獸家長《王者世家》

由韋史密夫（Will Smith）主演的電影《王者世家》（King Richard），今年共入圍奧斯卡最佳電影、最佳男主角、最佳女配角、最佳原創劇本等6項大獎，而韋史密夫早憑此片贏得金球獎戲劇組最佳男演員，因此也屬奧斯卡影帝大熱。

《王者世家》改編自真實故事，講述意志堅定的父親一手培養出兩位有史以來最有天賦的運動員，最後兩個女兒「大細威」站上世界舞台，成為叱咤網壇的傳奇人物。電影展現出家庭的力量，帶出毅力和堅定不移的信念，實現不可能，甚至影響全世界的主旨。

（收看平台：Now TV HBO GO）

▲ 《王者世家》

「蜘蛛仔」再逐影帝

由二代「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）主演《夢想期限tick, tick……BOOM！》（tick..tick..BOOM！），同樣有份角逐今屆奧斯卡影帝。

電影以《吉屋出租》（Rent）劇作家Jonathan Larson在百老匯掙扎求存的經歷為藍本，講述這富天份的創作人，歷盡辛酸追求音樂劇夢想，可是在《吉屋出租》96年首演前夕，已罹患主動脈瘤猝逝，終年35歲，未能看到此劇帶來的成功，更成為百老匯史上第11齣最長壽作品。安德魯加菲演這位音樂劇才子，全情投入，當中要結合多場獨腳戲，神采飛揚，演繹理想和現實的落空，亦叫人感傷。

（收看平台：Netflix）

▲ 《夢想期限tick..tick..boom》

《神聖電視台》影后黑馬

而同由安德魯加菲有份參演的《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye》，同樣改編自真人真事，謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）飾演已故美國名嘴Tammy Faye，安德魯則演其首任丈夫，謝茜嘉憑此戲角逐奧斯卡最佳女主角。

而姬絲汀史超域（Kristen Stewart）憑演出《史賓沙》（Spencer）角逐影后，她成功演譯出英國已故的戴安娜王妃在華麗外表下渴望自由的心態，影片已可在Now TV HBO GO收看）

（收看平台：Disney+、Now TV HBO GO）

▲ 《史賓沙》

科幻鉅製《沙丘瀚戰》

《沙丘瀚戰》，改編自法蘭克赫伯特（Frank Herbert）的暢銷小說系列《沙丘魔堡》，這套名著已是第二次搬上大銀幕，可說是星際科幻原祖級經典。

（收看平台：Now TV HBO GO )

其他精選

至於角逐最佳紀錄片的《筆如發火》（Writing with Fire），講述生於印度Uttar Pradesh的女記者如何在男性主導的雜亂新聞格局中，努力追求真相，報導警方失職、以及為種姓制度受害者發聲及揭露性暴力事件。

另外還有《007：生死有時》（No Time to Die）、《四個好日子》（Four Good Days（、《爆機自由仁》（Free Guy）及《GUCCI名門望族》（House of Gucci）等提名作品。

（收看平台：Now TV HBO GO）

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