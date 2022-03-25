【提前暑假】睇Youtube學英文變沉迷打機 補習名師推介10個免費學習英文網站

▲ Spencer Sir推介10個免費學習英文網站。

還在瀏覽Youtube/Netflix? 英文學極都無進步？有位學生Samson上年暑期時為了學英文，家長鼓勵他多用Netflix及YouTube學英文，家長以為他暑假期間能善用假期，但事實上，他最終只沉迷打機的YouTube頻道及Netflix 血腥下電影，而非真正學英文。為了幫同學及家長善用突如其來的假期，以下將推介10個免費網站!

在各種在線學習英語的網站中，哪個是最有效的？ 給大家推薦10個在線英語學習網站，讓你掌握英語聽、說、讀、寫！

1. Lang8

寫完之後就會有你學的外語 (英文或其他語言) 的母語人士幫你修改你的文章，讓你知道你哪裡寫錯，而且費用全免， 對方亦會比免費意見比你，Spencer Sir 親自讀書時都用過，私心推介，因為等學校老師改文最快都要1-3個月才會收到，但此平台最快1天內已收到意見。

2. Glossika 多感官語言學習工具

Glossika平台有超過7000個英語句子，包括美式和英式英語，平台演算法會根據你的語言水平為你匹配合適的練習內容。 更重要的是，Glossika一開始就提供了聽、說、讀、寫的完整學習模式，且包括「拼音」、「聽寫」、「聽力」和「錄音」練習，適合想練好英語的你 ; 如果你每天的練習時間有限，Glossika 還提供了「純聽模式」，無論是在工作期間還是任何等候時間，你都可以完全沉浸在全英文環境中。

一些心理學研究發現，用到愈多感官，記憶力就會愈好。如果你是傾向於視覺型，那就要多看，日睇夜睇。而你若是屬於聽覺型，要背的東西不妨讀出聲音來 (Spencer sir 是屬於聽覺型，以前是會好大聲咁讀vocab/文章) 。而如果你是屬於運動型，就應多作寫。而Glossika 提供 聽寫、錄音等練習，讓大家唔同的感官都參與在英語學習，使學習事半功倍！

最新影片推介：

3. English Grammar 有系統免費學文法

不用再買過千元的文法練習書- English Grammar英語學習網站主要提供詳細的基本語法應用教學和練習，但也提供語法比較、語法糾正和其他有價值的附加功能。 它為用戶提供了一個非常實用的英語語法應用程序，也可以應用於學習對話的多種場景。 此外，它還不斷上傳語法教學文檔供免費下載，使其成為對學生非常有用的工具。

這個網站解決了學習被動的問題。學習英文並非只靠課本上的一字一句便可以清楚學懂。學英文的過程需要學生練習，對話。從而才能在讀、寫、聽、說這四方面有所進步。

4. Road To Grammar 個性化學英文

Road to Grammar網站使用基本語法來演示如何將其應用於現實生活中。 每個單元都有教學和測驗組件，因此您可以在考試前完成教學。

5. National Geographic’s Kid

這個由National Geographic頻道打造的教育網站，擁有有趣的互動遊戲、視頻、地理雜誌等功能，可以媲美地球的微型版，讓孩子們在家中環遊世界，了解 生態學、動物學、歷史學、科學學，甚至宇宙學知識，並在此過程中學習英語。

而且，與其他硬推英文字的網站不同。這個網站有不同的影片講解科學、自然環境等，讓使用者彷彿置身於世界各地，容易讓用家激起學習的動力，從而可以持久地學英文。現時學校普遍於網上安排作業，對小朋友自學性的效果並不顯著，因為他們自律性低，容易因欠缺動機而變得散漫。不過National Geographic’s Kid則沒有這個問題！

6. VoiceTube

VoiceTube 可能會被一些正在學習英語的人所識別。 這是一個台灣開發的在線英語學習平台，將大量的YouTube節目、新聞、音樂視頻和短視頻轉換為學習英語的教材，具有多種主題和學位分級，不僅提供字幕 時間單詞檢查，還包金括聽力、口語和其他測試。 此外，每天還有一個“主編精選”，其中精心挑選一個視頻進行長篇討論，確保您的學習更加完整！

7. TuneIn Radio

Tuneln Radio 播放來自世界各地的新聞、音樂和廣播節目，讓您選擇感興趣的話題，在學習新事物的同時提高您的英語聽力！

每天花點時間聽聽廣播，沉浸在英國的氛圍中，比拿著一本英文書，在一個下午勉強地看一看來得有用得多。 根據教育心理學家的研究發現，人在感興趣的精神狀態下，學習能力和效率會有所提升！

8. TED – 聽演講提升英語聽力的網站

如果你想聽人演講，從而學習英文以及演講的相關知識，那麼TED就是一個必選的平台。 TED網站收錄了近千個不同領域的英語演講視頻，這些優秀專業人士的演講內容非常適合作為中高級英語水平人士進一步提高英語聽力的學習資料。

9. The Purdue Writing Lab

如果您想提高您的英語寫作技巧，這個一定好幫到忙! Purdue OWL是一個收集和發布寫作工具和指導以幫助學生提高英語寫作技能的網站。 您將在這裡找到用於寫作、論文甚至教學的優秀指導和工具。

此外，Purdue 寫作實驗室提供了一個組件，專門針對作為第二語言的英語學生的典型語法困難和寫作技巧。針對性地讓學生英語能力進步！

10. ELLLO Learn English

ELLLO網站提供1000多種英語聽力練習教材，涵蓋多國語調，分為初級、中級、高級難度等級，附有逐字稿、一字講解、試題，共7種不同的練習方法。

而且也不要錯過網站的「News Center」，它的模式類似遊戲，每篇文章都是又不同的小新聞所組成，而且在每一小段後會有測驗題目。

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文章獲Spencer lam授權轉載。