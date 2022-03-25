【明星衣飾】汪明荃鍾情Issey Miyake率先穿上Ling Rings裙　三宅一生縐褶衣料超越時間與維度

▲ 「阿姐」注明荃穿上最新春夏Issey Miyake女裝。

談日本時裝巨匠，除了山本耀司和川久保玲外，不要忘記還有三宅一生（Issey Miyake），自1970年創立品牌以來，多年下來旗下更衍生多個品牌，組成一個百褶大家庭。

▲ 「阿姐」汪明荃是Issey Miyake的擁躉，率先穿上今年春夏的Link Rings裙子。（網上圖片）

▲ 今年Issey Miyake主線系列有著名為Link Rings的服裝，將波浪般的圓形面料連接在一起，服裝可沿摺痕折疊，當拿起面料時，鮮艷的波紋接連展開，叫穿著者感到神奇。（上衣$5,500、裙$11,800/Issey Miyake/圖片品牌提供）

一提起Issey Miyake，歐美設計師總是會肅然起敬，因為他的設計早已超越了流行層面，他和面料設計團隊憑著不斷開發嶄新面料和只此一家的皺褶面料，他的服裝早已不需如其他服裝品牌般追趕潮流，更不須要將自己的名字和商標印於服裝上以作招徠，因為品牌的皺褶服裝成為認清他的不二印記，到今時今日仍然甚少品牌可以模仿和生產。

談到皺褶面料的出現，時為80年代初，三宅一生有感旅行時服裝放在行李裏拿出來總是皺得難以穿上，而人在外地更沒可能帶著燙斗伴隨左右，於是想到皺褶服裝就可以成功解決以上問題，而且只要將服裝捲曲擺放於行李箱內更有助騰出更多空間。

早期生產皺褶面料先將面料剪裁和縫紉成型，然後再夾入紙層，隨即壓緊並熱熨，待褶皺形成後就算經過洗滌都會一直保持皺褶形狀。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 2016年在東京日本國立新美術館主辦的《Miyake Issey Exhibition：The Work Of Miyake Issey》展覽，場內放置機械，即場為大家示範百褶面料是如何造成。（法新社） ​​​ ▲ 女裝Pleats Please系列於1994年誕生，設計理念是有高度穿性，輕巧防皺，毋須乾洗，可以隨意折疊收納方便攜帶，今年春夏用上花瓣漫天飛舞的圖案。（褲$4,100/Pleats Please Issey Miyake/圖片品牌提供） +3 +2

大家不要以為這些皺褶面料的製造過程非常簡單，而據說早在面料開發中期，Issey Miyake甚至要投資開發生產上的機器，而一直極為神秘的生產過程，亦隨著於2016年在東京日本國立新美術館主辦的《Miyake Issey Exhibition：The Work of Miyake Issey》展覽中得以曝光。

當時筆者親到現場，展覽場地放置了一台大型的機械，3位工作人員將一卷本是平滑的面料放進機器內，待機器將面料捲入，另一邊廂，皺褶面料隨即誕生，不少支持者身穿品牌服裝靜靜地目擊生產過程時均顯得嘖嘖稱奇，可見Issey Miyake早已超越時裝設計師的範疇。

▲ 「阿姐」汪明荃是Issey Miyake的擁躉，率先穿上今年春夏的Link Rings裙子。（網上圖片）

而隨著他年事已高，女裝系列和大賣的男裝Homme Plisse系列亦交由Satoshi Kondo負責，自己則退居幕後處理面料上的開發和設計名為132 5.ISSEY MIYAKE和A-POC ABLE ISSEY MIYAKE更具實驗性的系列，致力將成衣（a piece of cloth，即1D）。同時呈現立體三維形態（3D），而3D材料經折疊後則變為平面二維形態（2D），最後，通過被人穿上轉化成一種超越時間和維度（5D）的存在，的確深奧，也許大家都不明所以，哈......

而最近A-POC ABLE ISSEY MIYAKE於日本推出與幗家橫尾忠則的限量系列，將畫作刻意錯誤地移印，令穿者既可以欣賞畫作，同時又可以得到穿衣上的樂趣。雖然這個系列只在日本發售（大家可以登上品牌官方網站欣賞），但香港原來有4間大師的專門店，不愁沒皺褶服裝可穿。

產品查詢：Issey Miyake（2110 1372）、Homme Plisse Issey Miyake（2110 1421）、Pleats Please Issey Miyake（2114 0666）

記者：何偉雄