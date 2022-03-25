【飛虎3壯志英雄劇透】第25集劇情預告　為救兄弟Mike放棄捉Mr.T機會

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第24集講到Mr.T使計誤導Mike，令Mike誤以為他的意中人莉被綁架。

第25集（25/3）

文、Don、Mike三人終於放下心中的成見，再次攜手合作，務要將Mr.T捉拿歸案。

經過一番生死追逐後，文、Don、Mike終於追上Mr.T，然而Mr.T卻是故意將文、Don、Mike引入陷阱。

為救昔日兄弟，Mike毅然放棄了抓到Mr.T的機會，將Don成功救出，然而自己也身受重傷，兄弟情不言而喻，文把一切看在眼內。

蔡肇培雖答應研製DH2，但心中仍舊不斷掙扎，徘徊在善與惡之間。

蔡肇培終於忍不住，偷偷聯絡曾經的好友程頌昕醫生，希望向其傾訴心中的糾結，然而半途卻突然改變主意，斷然跑走。

Mr.T雖僥倖逃脫，但將面對組織的嚴厲懲罰，他不甘於此，於是便下定決心叛逃。

他找上許森，揭露兩人原來屬於同一個組織，多年來一直密謀獲得DH2，以完成恐怖陰謀。

然而許森已猜到Mr.T的意圖，斷然拒絕其要求，徹底走投無路之下，Mr.T認為這一切都要歸罪於破壞自己計畫的Mike。

《飛虎3壯志英雄》第24集劇情 上一頁

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