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【百大俊男】Dee哥有份角逐全球百大俊男　ERROR暫欠肥仔尚未獲提名

娛樂 12:19 2022/03/25

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Dee哥獲「全球百大俊男選舉」正式提名。

美國網站TC Candler舉行「全球百大俊男」（The 100 Most Handsome Faces）選舉備受網民、鏡粉討論，事關早前MIRROR全員獲正式提名。 

即是ERRORR的成員當中，繼193（郭嘉駿）、保錡（吳保錡）後，Dee哥（何啟華）獲正式提名！ 

最新影片推介：劉俊謙蔡思韵專訪 

Dee哥加入戰團

在TC Candler的官方Instagram，公佈最新10位獲正式提名的明星的帖文內，Dee哥就是出現於第4張相當中。 

一眾Dee哥的粉絲「羊群」、「雯雯」當然也有留言支持Dee哥。而現時ERROR當中只剩隊長肥仔（梁業）尚未獲正式提名，或者在一眾粉絲落力「課金」下，很快便會看到肥仔於TC Candler的帖文出現？

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網民討論 

「全球百大俊男」選舉的認受性備受爭議，事關粉絲可繳付指定金額便可令其提名「保證入圍」，又有人覺得大家都只是是支持偶像並無不妥。 

對於Dee哥獲正式提名，網民議論紛紛：「濟哥會唔會都入埋架」、「究竟幾時先入完圍」、「其實我覺得deegor順眼唔算樣衰」、「可能dee gor發夢都無諗過自己同型拉得上關係」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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