【疫下飲食】保健品以增強免疫力招徠欠奉實在科學證據 莫樹錦分享便宜有效增強免疫力方法

第五波疫情下,留家吃飯,以往極少會在飯後看電視劇,如今百無聊賴也只好陪着母親看看劇,有趣發現不少廣告跟保健有關,從益生菌到靈芝到各類中成藥,而更有趣的是,絕大部分是以「增強免疫力」作招徠。

Immunity(免疫)源自拉丁文immunitas,意思是豁免不用參加公共服務;惟到十八世紀,法國醫學家借用了這個字,引伸作保護不受外來疾病侵害。但中文「免疫力」一詞,卻暗中把免疫功能量化,意味有強弱免疫力。要知道,人類免疫系統極其複雜,要量化並非易事。從基本說起,有Innate(先天)和Adaptive(自適應)免疫兩類:前者不論來者何物,只要是外來便群起毆之,一般發炎反應便是最佳例子;後者則能辨認來者何物,準確地按抗原而作出反應,並只針對目標,過程中涉及多種白血球細胞(B細胞、T細胞)、免疫球蛋白(Immunoglobulin)和細胞因子(Cytokine)。

要說某保健產品能增強免疫力,談何容易,只要把故事說好,例如某大學科研成果、某名人用後大力推薦等,但若要實在科學證據便大多欠奉,因為複雜免疫反應很難被量化,既不能量化,又如何分高低大小?

普遍來說,身體狀態良好和主要指數正常,免疫功能也會正常運作。與其說增強,倒不如說維持免疫功能,而定期適量運動絕對能直接或間接活化免疫系統(見註)。既有這樣便宜又有効「增強免疫力」的方法,又何必花錢去買份安心?

註:Simpson et al,Exercise and the Regulation of Immune Functions, Progress in Molecular Biology and Translational Science, 2015 135: 355

全文刊登《經濟日報》,原題是「增強免疫力」

