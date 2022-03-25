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【食用安全】港男食人氣兩餸飯店飯盒誤吞煙頭　權發小廚：已嚴厲警告員工

食用安全 12:25 2022/03/25

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港男食兩餸飯驚見煙頭。

疫情下，不少兩餸飯店應運而生，成為許多家庭和打工仔的恩物。不過近日有網民分享從一間兩餸飯店購入一個飯盒，未料發現被「加料」，飯餸中驚現疑似煙頭，他更表示「仲要食咗入口」，事後他向食店反映，獲回覆可更換飯盒，並會了解事件。

有網民於Facebook群組「香港兩餸飯關注組」發文，指日前在兩餸飯店「權發小廚」購買了一個飯盒，進食期間竟在飯餸中發現有疑似煙頭，「仲要食咗入口」。圖片可見，樓主在飯餸中發現一個淺啡色的長條形物體，並可以撕開。事後，樓主私訊食店反映有關情況，對方表示抱歉並願意更換飯盒，又指一向要求員工不能在廚房吸煙，故會了解事件。

    點擊圖片放大
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貼文引起網民關注，不少人都大呼噁心，「排半個鐘買煙頭」、「廚師發辦，大贈送」，亦有人分享經歷，「我男朋友都有食到煙頭，已經係2月中嘅事，估唔到一直都無改善」、「我係另一間都食過有電話Sim card」。

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其後有網民於權發小廚Facebook專頁留言，「好心叫你哋個大廚戒煙啦，煙頭一而再跌落啲餸度賣俾客，話改又改唔好」。

權發小廚回應時強調，廚房一向禁煙，加上是開放式設計，外面能清楚看見製作過程，員工不可能在內吸煙，又稱唯一想到的原因，可能是從後巷帶入鋪內。他們指已嚴厲警告員工不能在室內吸煙，違例「即炒無賠」，就事件表示抱歉。

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責任編輯：羅嘉欣

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