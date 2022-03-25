【我要去旅行】日本國家旅遊局網上推出　免費戶外主題電子旅遊書【內附連結】

▲ 《日本冬季雪地活動之旅》一書中介紹了新潟、北海道等滑雪勝地的資訊。（相片來源：網上截圖）

自香港政府宣布解除來港禁飛令及縮短檢疫期，加上各國已準備開關，相信不少港人也急不及待去旅行。日本國家旅遊局（JNTO）香港辦事處剛剛推出一系列全新日本電子旅遊書，以戶外活動作為主題，內容包括多個精彩行程，可於網上免費閱讀。

這套電子旅遊書會共有6本，帶你遊歷日本各地，上山下海探索大自然，讓你能夠進一步欣賞自然之美。《日本單車與跑步之旅》介紹在東京及京都的跑步路綫，還有飛驒和富士山下的森林、或是沿著鳴門海峽的單車遊。《日本遠足與登山之旅》則有沖繩、山口、靜岡、鳥取縣 及北海道等不同地方的登山路綫推介。《日本露營之旅》、《日本冬季雪地活動之旅》、《日本親子活動之旅》及《日本豪華戶外活動之旅》，亦各有主題戶外活動地點介紹。

▲ 愈來愈多人愛到日本單車遊，可跟著書中提到岐阜縣路綫遊覽。（相片來源：網上截圖）

電子旅遊書全放在網上免費參閱，分桌上版及手機版，每本長達90多頁。除了有詳盡的景點、飲食及住宿資料，更附設大量賞心悅目的旅遊靚相，出發前用作參考資料，或是止止旅遊癮，也值得細看。

▲ 北海道的知床國家公園有豐富的大自然美景，還可以觀鯨。（相片來源：網上截圖）

網址：www.japan.travel/hk/hk/ebook/

記者：張頌婷