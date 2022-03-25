【逆境自強】患上肌肉萎縮症難照顧罕見病兒子 港爸感激太太扶持做KOL尋回價值　

▲ 港爸患肌肉萎縮症未有放棄人生。

患上肌肉萎縮症要終生坐輪椅，對人生已經是非常大的打擊，但加上兒子患上罕見病，到6歲仍然不懂走路及說話，更是雙重打擊！不過樂觀的陳錦鴻（Keith）仍然不放棄自己的人生，樂觀積極面對所有困難。Keith在港台節目《睇得見。聽得到》中的單元《做男人、做老公、做阿爸》，就分享自己面對身體患病時如何尋回自己的價值。

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Keith是肌肉萎縮症患者，他自言在中二左右發現身體逐漸衰弱，直到2016年肌肉萎縮到落不到的士，現時需要靠輪椅出行。兒子天暘出生後也患上罕見病，每天早上需要靠鼻飼管餵食，最壞的情況可能都要坐輪椅。Keith個性樂觀勇於面對挑戰，但講到做爸爸，有時都會無奈，好多時都會想幫手，但連幫兒子沖涼都做不到：

丈夫角色就算點努力做，都係做得唔好，好簡單好似擔擔抬抬都幫唔到手。

而兒子亦因為罕見病比其他小朋友難湊，重擔落在太太身上，Keith眼見太太由朝忙到晚由餵食、陪讀書到陪睡覺，Keith非常心痛，但又幫不到手，惟有想辦法令太太開心，他知道太太喜歡MIRROR，會買周邊的這品氹太太開心。而太太也沒有埋怨丈夫，反而大讚Keith是稱職的好爸爸，會陪兒子玩，在她煮食時看顧他，會細心為他抹口水及鼻水，而Keith亦感激太太接受他和接受兒子的病，兩夫妻互相扶持共同面對困難。

從新學拍片及剪片

2016年開始Keith病情惡化，發現連的士都落不到，而萬多元的月薪也不夠家庭開支，連兒子的醫藥費都成問題，Keith逐轉職為慈善機構做KOL，學拍片及剪片，以一個輪椅朋友的角度去介紹一些旅行資訊，他不但從中找回成功感，還覺得自己有少少貢獻給社會。Keith在節目中坦言，面對事情是視乎你對一件事的想法和看法，現在他只有一個願望：



一家三口健健康康平平安安已經好滿足。

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責任編輯:陳麗薇