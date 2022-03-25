【外傭染疫】無良僱主迫確診外傭瞓垃圾房　工人姐姐流落街頭幸獲義工安置解困

▲ 東張西望直擊有僱主趕走確診外傭，令工人姐姐流落街頭感無助。

本港不少家庭聘用外傭幫忙，工人姐姐離鄉別井應獲善待，可是近日疫情下，本港有些僱主知道外傭確診，竟立即趕她們出門，生怕被傳染新冠肺炎。有外傭被迫瞓垃圾房，有的要露宿街頭，確診不適下無處容身很淒慘，不幸中大幸是有熱心義工幫助她們。

有確診外傭被僱主趕出門

TVB資訊節目《東張西望》昨日（24日）報道了疫情下，本港有確診外傭被無良僱主趕出門，主持李旻芬指有一班外傭向節目投訴遭僱主無理對待，僱主怕染疫外傭傳染予家人，臨急趕她們走，工人姐姐帶著家當流落街頭。

▲ 染疫外傭被僱主迫瞓垃圾房。（圖片：東張西望）

Doris（化名）及 Jennifer（化名）皆來港多年，Doris確診後，身上沒有錢，僱主亦沒有給任何東西就趕她出門，而Jennifer哭著說曾向女僱主提及可否幫她，表明確診後不知如何做、沒有地方去，但她仍被趕走，Jennifer只好在街頭露宿，回想當時住在帳篷很凍，從醫院走在街頭上很徬徨無助。

另一位工人姐姐Zita（化名）染疫，雖然沒有被趕到街上，但就被迫瞓垃圾房，從相片所見，她待在狹小樓梯口的垃圾房，身邊有多個大藍色垃圾桶，她坐在垃圾桶蓋上，而睡覺就只有瑜伽墊鋪地和薄被，衛生及環境惡劣。

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獲義工安置解困

不幸中之大幸，有好心人找地方安置她們，七十多歲、人稱「廟街神父」的胡頌恆神父（Father John Wotherspoon），過去一直協助流落街頭的無家者，於2017年與一眾教友成立慈善團體「Mercy HK」。現時多了一批確診外傭變露宿者，他跟義工幫助她們，將她們分隔不同單位，提供住宿三餐、物資及經濟援助。

有80多位、差不多90位外傭，不知仍有多少，但會繼續幫忙，現時好多床、好多被單，有好心人支持，現時地方租。應該幫的，天主特別關心窮人，而且幫人為善最樂。

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神父跟義工會一直幫助此班無家外傭，收容所經理Lucia在節目中指現時地方很滿，有些外傭隔離完成走了，就會有新的加入。她指出有些僱主知道外傭確診，要工人姐姐即時離開間屋，亦有些即時辭退她們，有僱主好些就要外傭找地方隔離，康復後回來。

她們離開別井，希望有人幫到她們，我們盡量幫她們，尤其是中招的沒有人肯接收她們，她們可以怎樣做呢？神父不想她們瞓街，想有瓦遮頭。

外傭Jennifer獲得安置不用帶病露宿街頭，她哭起來說很感恩，只說多謝都不足夠。

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羅致光：不合理解僱外傭損港聲譽

勞工及福利局局長羅致光在本月初指出，除了約滿回鄉未及登機前外傭確診者，亦有少數遭僱主解僱而無家可歸，以至要在公園或汽車上度宿等等，引起外傭祖國同胞的關注及不滿。他指任何虐待或不合理解僱外傭損港聲譽，會盡力為外傭提供援助。

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責任編輯︰王明芳