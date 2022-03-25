【確診家庭】前東張主持黃穎君全家確診　靠3招紓緩喉痛咳嗽︰食中成藥夜咳更嚴重

▲ 前《東張西望》主持黃穎君自爆全家確診，幸好10天後全家「打勝仗」。

33歲前《東張西望》主持、現職民政事務局媒體主任的黃穎君（Burmie），近日在社交平台自爆一家人連環確診，現已康復。黃穎君稱染疫期間最擔心是要妥善隔離長幼，讓他們好好休息靜養。她又透露自己已打齊3針，屬於輕症，全靠3招紓緩喉痛與咳嗽症狀。

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黃穎君指出首先是2歲多的兒子Ollie發燒，起初以為他是出牙仔，因兒子檢測了3日都是陰性，直至退燒後才呈現陽性，之後她和家人也相繼確診。相比家人，已打齊3針的黃穎君屬輕症。

只是喉嚨很痛，半夜會痛醒及持續咳嗽、有時耳鳴，沒有發燒沒有肌肉痛有味覺。

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3個紓緩喉痛與咳嗽方法

她分享了3個紓緩喉痛與咳嗽的方法，包括以鹽水潄口早午晚各一次、飲暖檸檬水及含喉糖瞓覺，她曾試過食中成藥及飲沖劑，但因體質偏寒，反而太涼而導致夜咳更嚴重，「晚上尤其辛苦，每三小時咳醒一次，持續兩三天。」

▲ 黃穎君勉勵媽媽們，在疫境中最重要冷靜處理、積極面對、保持樂觀。（IG圖片）

為免交叉感染，一家人初期在家都戴上口罩，惟她比較擔心要妥善隔離家中長幼，「因為分開後他們才可好好休息靜養。」她又憶述當時因擔心病毒散播，每天都用漂白水、消毒劑抹屋，相當辛苦，「費事其中一人差不多好返又被細菌攻擊……抹到腰酸背痛……」

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最終10日後全家「打勝仗」，她稱為了家人健康平安，自己辛苦一點也很值得，最重要是面對「疫境」要冷靜處理、積極面對、保持樂觀，「仍記得當初為長幼收拾日用品，打算萬一有事就立即前往醫院求診。」

現時黃穎君已恢復在家工作，她慨嘆自己跟其他在職媽媽一樣，會被兒子纏住，「concall後面一定聽到『媽媽、媽媽』的呼喚聲……睇文件要一齊睇，佢睇益智動畫都一定要拖住你……只能輕嘆：甜蜜的負荷啊……」

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曾出席洪為民百人生日宴

黃穎君參加2012年港姐落選後加入TVB任藝人，早前因闖入「恐怖曱甴屋」採訪，被封為「東張女勇士」，令其人氣急升，惟不久她便宣布離開無綫，去年底獲聘為民政事務局媒體主任成為公務員，據悉其月薪高達6萬元。

今年1月初，黃穎君因陪同上司出席港區全國人大代表洪為民的百人生日派對，之後被安排入竹篙灣檢疫中心接受隔離，在10多日的隔離期間，她重拾繪畫興趣去解悶，又慨嘆未能陪伴剛好生日的母親。

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責任編輯︰王明芳