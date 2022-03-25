【口腔噴劑】確診港男喉嚨劇痛用口腔噴劑3日迅速復原 急症室醫生拆解噴劑成分：或增病毒傳染力

▲ 確診港男喉嚨劇痛用口腔噴劑3日迅速復原，急症室醫生拆解噴劑成分：或增病毒傳染力。

本港現每日仍有逾萬宗確診，不少市民在網上分享染疫經驗。近日有網民在Facebook討論區發文，分享個人確診經歷，並推薦市面上某款口腔噴劑，指使用後大大改善喉嚨痛及咳嗽症狀。有急症室專科醫生提醒，口腔噴劑有機會增加病毒傳染力。

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事主表示自己確診後出現喉嚨劇痛及咳嗽症狀，嚴重時更會半夜咳醒、氣促氣喘導致失眠。幸得朋友推薦使用某品牌口腔噴劑，事主使用後感覺清涼，即時紓緩不少喉嚨不適感；亦無嚐到苦味或刺激性，味道更似冰糖燕窩。事主再依照產品說明書使用3日後，咳嗽病症更得到明顯改善，甚至連流鼻水、鼻塞症狀也好轉不少。直至使用5日後檢測結果已呈陰性，咳嗽等喉部病徵也已痊癒。而事主最後更表示自己康復後也習慣回家前噴一下，防止將外來病毒傳染家人。

根據該品牌口腔噴劑的官方資料，產品聲稱採用專利成份Trypsin(胰蛋白酶)，能預防傷風並加快痊癒、舒緩症狀及咽喉不適。研究證實有效滅活98.3%新型病毒及99%傷風病毒。產品使用後，能快速於口腔及喉嚨形成保護膜，有效防止病毒黏附喉嚨，以及破壞病毒表面蛋白從而降低病毒數量、活性及感染性。

急症科醫生警告：臨床實驗未證實有效 需留意成分

依網友對口腔噴劑有助治療新冠病毒的說法，TOPick諮詢急症科專科馮顯達醫生。馮醫生指出，此類口腔噴劑設計緣由，是因新冠病毒集中上呼吸道，從而希望噴劑能抑制病毒和其引發的病情。

在過往對噴劑進行研究的實驗室環境中發現，某些噴劑能抑制病毒，另一些實驗卻發現噴劑的成分增加病毒傳染力。

另外，在對噴劑應用於某些非新冠種類的感冒病毒的臨床測試中，發現不同測試有不同結果：有些對症狀有輕微幫助，有些效果卻比安慰劑更差。

因此，馮醫生認為市面上口腔噴劑對新冠病毒的臨床效果未有一致結論，加上實驗室環境有異於人體，其實驗結果應用於人身上時則有保留。而針對這些噴劑的成份，有個別報導指其中會引致喉部輕微刺激反應，因此提醒喉嚨有敏感或哮喘人士使用噴劑時應要留神。

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責任編輯：羅嘉欣