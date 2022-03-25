【提早暑假】港媽花$5000打造私人遊樂場　4歲半女在家蕩鞦韆爬繩梯放足電

▲ 港媽花$5000打造私人遊樂場。

小朋友提早放暑假，又因疫情嚴峻無法落街玩，有港媽就為4歲半女兒在家打造私人遊樂場，不但有得瀡滑梯，還有鞦韆、繩梯、吊環等多種遊樂設施，讓小朋友有得玩之餘，亦可以促進感統發展。媽媽認為，見到孩子玩樂時的笑容，就覺得甚麼也值得。

全職港媽Maggie育有一名4歲半女兒，自第五波疫情爆發，她都甚少帶女兒出外遊玩，擔心增加染疫風險。由於政府宣布提早放暑假，Maggie也安排了不少在家活動跟女兒一起玩，例如與女兒一起玩「煮飯仔」、公仔、化妝遊戲等。

她亦讓女兒開火煮食，例如煮糖漿，再倒入模具做成棒棒糖，亦有整朱古力糖等。家中本來有一條淘寶購買的小型滑梯，不過女兒長時間留家，Maggie有感玩樂設施不足，於是開始上網搜尋合適的玩意。

以前諗住淘寶，但俾小朋友玩，都係穩陣啲，唔想有咩意外發生。

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在家蕩鞦韆

直至近日，她找到一間本港提供架設高空挑戰繩索活動的公司，她表示，該公司會因應家居大小和設計提供專業意見，最後她花了5,000元購入一系列的攀爬設施，包括繩梯、布袋鞦韆、吊環、擺盪盤、鞦韆、串珠和繩網，需要在天花鑽洞鎖實繩索，不玩的時候可以拆下來，亦可以每日更換不同的設施，提供新鮮感。

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Maggie指出，她的住所約700呎，但這些設施並不太佔空間，只要注意需要有空間蕩鞦韆，不要撞到牆或其他傢俱就可以。

超開心，勁驚喜，因為講咗好耐，小朋友日日都可以放電。

這些活動更可以訓練小朋友的感覺統合，即視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、平衡感等信息經大腦統合，是大腦和身體互相協調的過程，而感統訓練可以有助孩子將來的專注力、學習、肌肉協調和情緒發展等。好動活潑的女兒擁有一個私人遊樂場，當然亦相當興奮，亦非常感激媽媽，

作為家長，最開心嘅係見到佢玩嘅笑容，真係幾貴都值得俾。

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記者︰林愛娜