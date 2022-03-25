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【第五波疫情】政府延長外傭現行合約有效期　延長最多6個月

社會 12:31 2022/03/25

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（資料圖片）

政府今日（25日）表示，因應疫情，僱主可延長即將離任外傭現行合約期最多半年。

當局指，就所有在2022年6月30日或之前屆滿的外傭合約，勞工處處長已原則上同意，「標準僱傭合約」第二條款所訂明的僱傭期可在有關僱主及外傭雙方同意下，延長最多6個月。然而，如合約已根據早前宣布的彈性安排獲准延長，其再度延長合約有效期限的申請將不獲考慮。

如新聘請的外傭未能於上述6個月的延長期內獲安排來港，而僱主需在該6個月的延長期後繼續聘請外傭，應考慮申請與現任外傭續約。

當局又稱，在現行制度下，外傭在現行合約屆滿後與相同的僱主續約，或將會與新僱主開展新合約，可在其原僱主或新僱主同意下，向入境事務處申請延後返回原居地，有關延後以由現行合約完結後起計不超過1年為限。如外傭未能在上述的1年期內返回原居地，可在其僱主同意下向入境處申請進一步延長逗留期限，直至合約完結，以便在該段期間返回原居地。

當局提醒有關僱主和外傭，上述彈性安排須由僱傭雙方同意，而外傭返回原居地的規定仍然適用。僱主應安排外傭在已延長的逗留期限內返回其原居地。

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責任編輯：余思嵐

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