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【Staycation】The Mira聯乘香檳品牌推醉人住宿體驗  歎冰鎮龍蝦+麵包蟹+冰鎮醉鮑魚

休閒消費 13:27 2022/03/25

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熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

海洋鮮味「檳」薰之旅，美食與香檳共享。(酒店提供)

由即日起至4月30日，The Mira與G.H. Mumm聯乘推出「檳」薰型格住宿，以醉人汽泡為炫目酒店住宿，帶來令人愉悅的體驗。今次酒店特別設計的住宿體驗，包括：

1.海洋鮮味「檳」薰之旅 ($1,450起/晚)，配搭舒適時尚的城景客房，配上讓人垂涎不已的海鮮美饌，包括冰鎮澳洲龍蝦、挪威麵包蟹與清酒醉鮑魚，與G.H. Mumm香檳完美配對，加送2人用豐盛自助早餐。

The Mira與G.H. Mumm聯乘推出「檳」薰型格住宿體驗。(酒店提供)

2.「檳」薰爐烤美饌露天「型」($4,080起/晚)，於奢華套房來一趟嶄新主題「檳」薰爐烤美饌露天「型」，套房的陽台特設充氣冰屋讓你細數繁星，更可於豔紅瑰麗的主題佈置下，與知己拍下動人美照。同時讓酒店烹飪團隊為你即製專屬的烤爐美食，如海鮮、春雞、帶骨牛肋排等等。

住宿優惠期即日至4月30日 (適用於最多2位成人及2位12歲以下小童，烤爐美食菜譜）

房內愛意彌漫浪漫汽球佈置。(酒店提供)

3.「檳」薰愛($2,680起/晚)

簡單而隆重的動心體驗，與摰愛入住Mira 套房70，尊享奢華G.H. Mumm 香檳一瓶、愛意彌漫浪漫汽球佈置與房間二人和牛懷石料理盛宴、雙人早餐及更多套房升級優惠，Mira 套房80(+$200晚)、Mira 套房100(+$400晚)、水療套房(+$700)。

除指定優惠外，所有價目均另設加一服務費，查詢及預訂 2315 5605 或電郵至 reservations@themirahotel.com

記者：郭秀芳

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