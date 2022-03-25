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【獨立歌手】Tyson Yoshi推出新歌強調煙酒不沾　林家謙踩場被「問候」

娛樂 13:17 2022/03/25

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Tyson Yoshi推出新歌強調自己不煙不酒。

獨立歌手Tyson Yoshi滿身肌肉及型格紋身，加上外表往往給人壞男孩的感覺，怎會估到他原來不煙不酒，在地下歌手界中可謂少之又少。

雖然他曾在訪問中透露自己不愛喝酒，而且一喝便面紅兼易醉，但似乎從來無人相信，就連唱作歌手林家謙都質疑。

前日（23日）Tyson Yoshi推出新歌《i don't smoke & i don't drink》，再次強調自己不抽煙、不喝酒，更在歌詞中自爆2019年在台灣最後一次飲醉酒的經歷。

Tyson Yoshi透露在表演後的慶功宴上，周圍左閃右避仍逃不過，本以為兄弟會為他頂酒，最後只喝了半杯威士忌便醉倒。

Tyson Yoshi做音樂堅持不隨波逐流　拍廣告半裸爆肌事前做100下掌上壓 

最新影片推介： 劉俊謙、蔡思韵專訪

林家謙整蠱Tyson Yoshi

Tyson Yoshi在社交平台上載新歌，好友林家謙抵死留下4個問號，Tyson Yoshi爆粗回覆問咩事，林家謙繼續整蠱他：「是不是誤會了甚麼？？」

有網友踢爆林家謙喝醉酒會在洗手間地下睡覺，認真搞笑。而男團MIRROR「人氣王」姜濤亦留言大讚：「Cool」。

唱作人范梓謙（Teddy）為Tyson Yoshi煙酒不沾做證，留言透露每次約對方不是做音樂，便是做運動，笑言「有啲攰」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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