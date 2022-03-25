【MIRROR成員】2021年市場分析報告揭盅　姜濤廣告銷售額成全港KOL之王

▲ 登2021年KOL市場分析報告榜首，姜濤廣告銷售額成全港最高。

去年，男子組合MIRROR人氣高企，更為公司ViuTV帶來超過6億元的廣告收益。廣告媒體監察公司admanGo近日公開數據指，於去年的2021年，本地機構在KOL品牌內容廣告開支飆升，當中在去年接下近40個廣告的MIRROR人氣王姜濤，更成為廣告銷售額最高的KOL！

事實MIRROR去年的吸金力有目共睹，在香港各處都見到12子的面孔，MIRROR效應可謂鋪天蓋地。廣告媒體監察公司admanGo日前公開相關數據，其中指出於2021年在KOL品牌內容廣告開支超強。

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MIRROR超搶手

當中提到在眾多廣告商之中，以三星（Samsung）的開支排名第一，而廣告銷售額最高的KOL就是MIRROR的成員姜濤。

報告並指，按2021年度第三季的廣告開支金額計算，廣告開支最高的前50個品牌當中，有13個品牌曾經跟MIRROR合作。

▲ （instagram圖片）

姜濤接拍40個廣告

而單計姜濤一人的話，他去年就接拍了接近40個廣告，當中種類繁多，包括銀行、護膚品、化妝品、快餐店、服裝、電器、食品、飲品、珠寶等等，涵括生活上各種需要的範籌。

姜濤去年除了接拍的廣告數量驚人，工作量亦非常高。去年他分別推出了兩首個人單曲《Master Class》和《Dear My Friend,》，又跟ERROR成員肥仔（梁業）推出合唱歌《特務肥姜2.0》以及跟女歌手AGA合唱的《I Know》。

▲ （instagram圖片）

MIRROR成逆市奇葩

另外，還有MIRROR團歌《12》、《All In One》、《BOSS》、《WARRIOR》和歐國盃主題曲《The Beautiful Game》，以及全員拍節目《調教你MIRROR》及《考有Feel》。

再加上12子的演唱會及其他演出項目等，姜濤在疫情下仍然工作滿檔。

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