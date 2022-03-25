【第五波疫情】紅十字會為喪親者提供身後事安排資訊　有家屬獲贈環保棺木及獲助認領遺體

▲ 「聯繫愛」計劃為喪親者提供情緒舒緩和輔導。（紅十字會提供）

香港紅十字會與非牟利機構「毋忘愛」合作，於本月中旬推出「聯繫愛」計劃，為喪親者提供情緒舒緩和輔導，並分享殯葬安排的實務資訊。有求助人說，透過計劃感受到人間溫暖，離世長輩獲安排兩副免費環保棺木。

第五波疫情累計6,557宗死亡個案，面對疫情下的不確定性，逝者家屬或感徬徨無助。「聯繫愛」計劃的Whatsapp熱線，為喪親者即時提供疫情期間身後事安排的資訊，亦陪伴他們面對情緒。喪親人士可留下姓名、聯絡電話和想傾談的事項 、將獲專人回覆。

其中一名求助個案，一個家庭有兩名長輩先後不幸染疫離世，計劃為家屬安排兩副免費環保棺木，並安排臨床心理學家也為求助人提供心理支援；另有家屬認領遺體時困難重重，計劃亦即時為其跟進。 有求助人說，透過計劃感受到溫暖：

在疫情裡一直都是自己孤獨地掙扎和籌謀，計劃不單止協助身後事安排， 還關顧到我的情緒，這是我萬料不到的，這是我在疫情中首次感到人間溫暖。

我年邁的外祖父因疫症病逝，事出突然令大家都感到不知所措。從傳媒報道中得悉計劃，遂鼓勵母親致電求助。熱線職員昨天致電母親，與她傾談並且專業及詳盡地解答有關問題。在這困苦的疫情期間，這個計劃對市民的熱心支援，實在不勝感謝。

紅十字會臨床心理學家張依勵表示，親人的離世令家人經歷多種複雜的哀傷情緒， 加上最近疫情種種狀況，未能見到親人最後一面和好好辦理喪事，更帶來不少遺憾和悲痛，希望計劃為正在經歷哀傷的家人提供一個安全的空間，讓他們可以好好與這些情緒共處，慢慢感受到與逝去親人再度聯繫；陪伴他們重新適應人生轉變，找到勇氣面對以後的生活。

毋忘愛主席范寧則說，相信每個生命都值得尊重，每個家屬都有權利向先人好好道別，不少港人在今次疫情痛失至親，希望為家屬提供進一步支援，走出傷痛。

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責任編輯：黃悅晴