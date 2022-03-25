【視如家人】不捨菲傭工作9年回鄉結婚　好僱主送萬元金器祝福︰好似嫁女

▲ 一名好僱主送金器給菲傭姐姐，作為她的結婚禮物。

疫情下外傭難求，好姐姐更顯難能可貴。一名女僱主日前在社交平台分享，家中菲傭準備回鄉結婚，她送上金器給姐姐作為結婚禮物，感覺就好似嫁女般。主僕情深，彼此都捨不得對方，姐姐更希望婚後有機會再來港工作。

視外傭結婚如嫁女

這位僱主周三（23日）於facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發帖文，她表示菲傭在她家工作了9年，即將回鄉出嫁，日前她帶姐姐去選購金器作為結婚禮物。她指姐姐只揀「好幼的頸鏈同好細好細嘅吊墜」，似乎想為她慳荷包，但她不允許，最終選了一條價值1.1萬元的金頸鏈連心形吊墜給姐姐。

菲傭姐姐捨不得僱主，向她提及結婚後會回來工作，但她有感姐姐已42歲，婚後應想盡快生BB。當然她亦不捨好姐姐︰

我心情好似嫁女咁，好唔捨得佢，又怕佢嫁得唔好，好多嘢擔心，惟有祝佢幸福美滿！

網民大讚賞她是一位「好僱主」、「好老闆」，有網民留言「恭喜樓主，9年都有個好姐姐」。點擊睇更多網民意見︰

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姐姐收金器感動落淚

女僱主今日（25日）接受TOPick訪問時，謙稱自己並非好老闆，只是將心比心，對菲傭姐姐好、多關心對方，她是知道的，也會勤力工作。二人關係很好，僱主坦言「佢都好錫我㗎」。她與家人平時外出吃飯、食自助餐，都會帶同姐姐一起去，她視姐姐如家人︰

佢成日話自己好幸運。嗰日喺金舖，佢冇諗到我會送金器俾佢嫁，忽然間攬住我喺度喊，搞到鬼咁尷尬。

▲ 僱主送金頸鏈連心形吊墜給姐姐。（僱主授權相片）

▲ 金器價值1.1萬元。（僱主授權相片）

她表示家中有兩個大人，以前領養了11隻狗狗，聘請了兩位菲傭姐姐，隨著狗狗年紀大及離世，就改用一位姐姐。她兩年前在香港愛護動物協會（SPCA）領養了兩隻唐狗及一隻細狗，菲傭姐姐就幫忙照顧3隻狗。

籲僱主與外傭互相尊重

僱主對菲傭姐姐很大方，將家中WiFi密碼給姐姐，讓她下午或晚上與家人視像傾偈，更愛屋及烏，「有時我也會同她的家人傾兩句，朋友一樣」。她說姐姐也有發脾氣時，但她會體諒，「係人都有唔開心嘅時間，小問題，自己有時都會發下脾氣」。

她指有僱主對外傭姐姐「好似監視個賊咁」，希望其他僱主與姐姐都能互相尊重，如果彼此不信任，就難以合作愉快。她感慨︰

佢哋離開家庭，漂洋過海嚟打工，都係為咗養家，其實都好難過，俾多啲關心佢哋係應該嘅。

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記者︰駱秀玲