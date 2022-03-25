【非禮判囚】中學教練涉非禮14歲女學員囚2年　法官斥作出近似性交行為

▲ 教練楊競雄涉非禮14歲女學員，今就4項非禮罪被判監2年。資料圖片

33歲男教練涉於3年前起，在本地與外地訓練時，藉按摩撫摸及親吻14歲女學員，女童其後向社工揭發事件。涉案教練早前於區域法院經審訊後，被裁定4項非禮罪成，今（25日）被判監2年。法官判刑時指，被告不斷測試事主是否抗拒，瓦解事主的心理防線，並將行為逐漸升級，最後更作出近似性交的行為。

被告楊競雄（33歲），報稱為教練，4項非禮罪指，被告於2019年7月24日至2020年8月30日期間，4次非禮1名年約14歲至15歲的女學員X，犯案地點包括日本東京、廣州、香港屯門及荃灣4間酒店內。

法官判刑時指，案發時即使X當時未有正面抗拒被告，或被告因X的行為而誤解，X在法律上亦不能同意發生涉案行為，加上被告當時已是成年人，應能避免發生涉案行為。

法官指，被告年齡差不多是X的2倍，亦是X的體育教練，兩人的位置並不對等。被告同時得到學校、X的父母信任，將X帶到海外訓練。

法官續指，案發時X並未有明確指示被告可以越界，基本上被告是乘X對他的感情及信任，令X有所遲疑。被告不斷測試X是否抗拒，瓦解X的心理防線，並將行為逐漸升級，最後更作出更近似性交的行為。

法官同意心理報告提及，被告的重犯機會低。法官指，惟被告堅稱兩人是男女朋友，發生的親密關係得到雙方的同意，這顯示出被告欠缺悔意。

法官指，心理報告顯示被告欠缺自信心，未能與成熟女性有長遠的關係，或因此與年青女性交往。法官就各項控罪判被告監禁2年，4項控罪同期執行。

控方案情指，案發時被告是X校內及校外教練。2019年7月24日、8月17日，被告在外地集訓時藉按摩撫摸X的胸部。被告又於同年12月30日，在屯門一酒店舔X的右耳及頸部。

及至2020年8月底，被告於住所內壓在X身上親吻她的身體，以下體隔衣壓向X私處，X嘗試合上雙腳但被分開，後被脫去胸罩。被告在警誡錄影會面中，承認曾與X濕吻，及未能妥善處理與X的關係。

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記者：梁錦麟