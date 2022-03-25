【反起跑線聯盟】周家怡分享鏡頭後點滴　「Billy」徐立德讚工作人員：劇組世一

ViuTV劇集《反起跑線聯盟》本周首播，由劉偉恆執導，並由梁詠琪、周家怡、潘燦良、強尼、袁富華等主演。在《反起跑線聯盟》飾演單親媽媽Venus的周家怡，與「兒子」Billy（徐立德飾）有不少對手戲，二人在社交平台分享鏡頭背後的故事。

【反起跑線聯盟】梁詠琪深明在職父母不易做 周家怡：一起珍惜一起成長

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大讚工作人員

《反起跑線聯盟》講述一群拒絕成為「怪獸家長」的父母和要求子女贏在起跑線上的「虎爸」、「虎媽」，在校園為自己的理念辯護。

「Billy」徐立德於社交平台大讚劇組的工作人員：

Billy其中一場最深刻的戲🤍

還記得當日落着雨🌧 拍攝因此頻頻被中斷 一落雨幕後嘅哥哥姐姐就會帶着雨傘衝過來保護機器和演員☂️ 雨稍停嘅時候就要爭取時間roll機🎥

最後在一眾幕後團隊嘅帶領下 我地以高效率完成了街呢一個shot❤️ 拍完之後話咁快又開始落雨了🫢🌧

#Billy話停雨就嗱嗱臨喇喂

#Billy話好中意同家怡媽媽做對手戲

#劇組世一