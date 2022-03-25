【反起跑線聯盟】周家怡分享鏡頭後點滴 「Billy」徐立德讚工作人員：劇組世一
娛樂 14:22 2022/03/25
ViuTV劇集《反起跑線聯盟》本周首播，由劉偉恆執導，並由梁詠琪、周家怡、潘燦良、強尼、袁富華等主演。在《反起跑線聯盟》飾演單親媽媽Venus的周家怡，與「兒子」Billy（徐立德飾）有不少對手戲，二人在社交平台分享鏡頭背後的故事。
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大讚工作人員
《反起跑線聯盟》講述一群拒絕成為「怪獸家長」的父母和要求子女贏在起跑線上的「虎爸」、「虎媽」，在校園為自己的理念辯護。
「Billy」徐立德於社交平台大讚劇組的工作人員：
Billy其中一場最深刻的戲🤍
還記得當日落着雨🌧 拍攝因此頻頻被中斷 一落雨幕後嘅哥哥姐姐就會帶着雨傘衝過來保護機器和演員☂️ 雨稍停嘅時候就要爭取時間roll機🎥
最後在一眾幕後團隊嘅帶領下 我地以高效率完成了街呢一個shot❤️ 拍完之後話咁快又開始落雨了🫢🌧
#Billy話停雨就嗱嗱臨喇喂
#Billy話好中意同家怡媽媽做對手戲
#劇組世一
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之後，「Billy媽媽」周家怡亦轉貼帖文，並謂：
當日拍這場戲時，
正在下很大的雨，
到差不多停雨時，
Billy說:「嗱嗱臨喇，快啲拍喇！」
٩(^௰^)و
撰文 : TOPick柴犬出動