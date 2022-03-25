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【鉛水樣本】灣仔有非住宅大廈去年鉛水樣本超標　水務署指因大廈水箱長期沒有清洗所致

社會 13:09 2022/03/25

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水務署調查發現，該大廈水箱因長期沒有清洗，並存有金屬碎件，導致食水樣本鉛含量超標。（資料圖片）

水務署於去年10月底，在灣仔一個私人非住宅處所取得的水樣本，發現鉛含量超出香港食水標準。水務署今日（25日）表示，調查後發現，大廈水箱因長期沒有清洗，並存有金屬碎件，導致食水樣本鉛含量超標；清洗大廈水箱後，所有食水樣本鉛含量均符合香港食水標準。

灣仔私人非住宅處發現水樣本鉛含量超標，是自2017年12月實施優化監測計劃以來，首次發現有水樣本超出香港食水標準的個案，當局沒有披露處所位置，專家當時估計為大廈喉管出現問題。

水務署發言人說，經調查後，發現該私人處所的大廈內部供水系統，因水箱長期沒有清洗，並存有金屬碎件，導致相關食水樣本鉛含量超標。經合資格人士清洗後，水務署再於大廈內抽取食水樣本進行檢測，之後再進行覆檢，結果顯示所有食水樣本鉛含量均符合標準。

水務署說，已提醒大廈的業主及物業管理人，須妥善管理及保養內部供水系統，以確保大廈食水水質符合香港食水標準。

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責任編輯：黃悅晴

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