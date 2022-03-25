【COLLAR成員】Gao取笑Marf現魔性笑聲　Day搞笑投訴Candy搶食包

COLLAR最近推出本年度第二首歌曲《Never-never Land》，8位成員身穿充滿夏日氣息的服裝，又於MV中大騷可愛、鬼馬表情，MV推出一日多已突破46萬點擊。

邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、蘇芷晴（Soching）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）及李芯駖（Sumling）一眾COLLAR成員，都陸續於IG發佈與MV相關的帖文，隊長沈貞巧（Gao）又玩「回帶」發佈邱彥筒（Marf）的唱歌短片，十分搞笑！

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Gao公開Marf唱歌片

隊長阿Gao於個IG上載Marf正在模仿的短片，Gao寫道：「我叫佢扮ariana唱最危險的女人cappella版」，然後在場看著的Gao笑得開懷，發出魔性笑聲。

經理人戴穎（Wing）也有轉發阿Gao的帖文，指自己看了這段片 「笑咗好耐」，除了因爲低能的Marf，也因為Gao的笑聲。

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眾成員接力畫貓

Wing又在Instagram限時動態發玩「接力」遊戲，要求COLLAR成員一起閉眼畫貓，So Ching、Candy、Gao、Marf、Sumling都已經大顯各人的畫功。

另外，許軼（Day）提到自己與王家晴（Candy）於MV食漢煲包的一幕，Day「投訴」Candy：「導演真係叫我地hold 2秒先食，同埋王家晴真係喪咬個包差d將我推跌。」

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