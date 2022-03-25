  • 26°C
香港時間 : 2022325日 (週五) 15:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【COLLAR成員】Gao取笑Marf現魔性笑聲　Day搞笑投訴Candy搶食包

娛樂 13:58 2022/03/25

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

COLLAR最近推出本年度第二首歌曲《Never-never Land》，8位成員身穿充滿夏日氣息的服裝，又於MV中大騷可愛、鬼馬表情，MV推出一日多已突破46萬點擊。 

邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、蘇芷晴（Soching）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）及李芯駖（Sumling）一眾COLLAR成員，都陸續於IG發佈與MV相關的帖文，隊長沈貞巧（Gao）又玩「回帶」發佈邱彥筒（Marf）的唱歌短片，十分搞笑！ 

最新影片推介： 劉俊謙蔡思韵專訪 

Gao公開Marf唱歌片

隊長阿Gao於個IG上載Marf正在模仿的短片，Gao寫道：「我叫佢扮ariana唱最危險的女人cappella版」，然後在場看著的Gao笑得開懷，發出魔性笑聲。

經理人戴穎（Wing）也有轉發阿Gao的帖文，指自己看了這段片 「笑咗好耐」，除了因爲低能的Marf，也因為Gao的笑聲。 

    點擊圖片放大
    +5
    +4
  •  

眾成員接力畫貓 

Wing又在Instagram限時動態發玩「接力」遊戲，要求COLLAR成員一起閉眼畫貓，So Ching、Candy、Gao、Marf、Sumling都已經大顯各人的畫功。

另外，許軼（Day）提到自己與王家晴（Candy）於MV食漢煲包的一幕，Day「投訴」Candy：「導演真係叫我地hold 2秒先食，同埋王家晴真係喪咬個包差d將我推跌。」

    點擊圖片放大
    +7
    +6

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【COLLARx反起跑線聯盟】全員晒童年照鬥可愛　Candy由細到大超精靈萌到爆
18:16 2022/03/13
【COLLARx反起跑線聯盟】全員晒童年照鬥可愛　Candy由細到大超精靈萌到爆
【COLLAR成員】《Call My Name!》後出《Never-never Land》　COLLAR新歌曲風輕快
12:35 2022/03/18
【COLLAR成員】《Call My Name!》後出《Never-never Land》　COLLAR新歌曲風輕快
【COLLAR新歌】聲夢粉絲指COLLAR新歌封面抄After Class　前夫力撐：支持自己偶像就好
17:27 2022/03/19
【COLLAR新歌】聲夢粉絲指COLLAR新歌封面抄After Class　前夫力撐：支持自己偶像就好
【COLLAR成員】COLLAR官方IG突破27萬　一文盡睇成員IG粉絲數量排名
14:41 2022/03/21
【COLLAR成員】COLLAR官方IG突破27萬　一文盡睇成員IG粉絲數量排名
【COLLAR新歌】《Never-never Land》MV遲播10分鐘　Gao為部分鏡頭被消失解畫
12:53 2022/03/24
【COLLAR新歌】《Never-never Land》MV遲播10分鐘　Gao為部分鏡頭被消失解畫
【COLLAR新歌】《Never-never Land》MV出動私伙　Soching誤踩蟻竇Candy首著吊帶裙
14:01 2022/03/24
【COLLAR新歌】《Never-never Land》MV出動私伙　Soching誤踩蟻竇Candy首著吊帶裙

你可能感興趣

【COLLARx反起跑線聯盟】全員晒童年照鬥可愛　Candy由細到大超精靈萌到爆
18:16 2022/03/13
【COLLARx反起跑線聯盟】全員晒童年照鬥可愛　Candy由細到大超精靈萌到爆
【COLLAR成員】《Call My Name!》後出《Never-never Land》　COLLAR新歌曲風輕快
12:35 2022/03/18
【COLLAR成員】《Call My Name!》後出《Never-never Land》　COLLAR新歌曲風輕快
【COLLAR新歌】聲夢粉絲指COLLAR新歌封面抄After Class　前夫力撐：支持自己偶像就好
17:27 2022/03/19
【COLLAR新歌】聲夢粉絲指COLLAR新歌封面抄After Class　前夫力撐：支持自己偶像就好
戴穎 娛樂行業 ViuTV COLLAR 蘇雅琳 蘇芷晴 李芯駖 陳泳伽 沈貞巧 王家晴

最高瀏覽

【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
14:21 2022/03/23
【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
11:05 2022/03/24
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
【回南天】天氣潮濕浴室滋生「小蚊滋」 專家教$10小法寶KO小黑蚊
13:23 2022/03/22
【回南天】天氣潮濕浴室滋生「小蚊滋」 專家教$10小法寶KO小黑蚊