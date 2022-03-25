【打擊毒品】海關搗破沙田毒品製造工場拘一男子　檢獲總值380萬毒品

▲ 海關毒品調查科破獲沙田一個毒品製造工場，檢獲總值380萬的毒品。

海關毒品調查科破獲沙田一個毒品製造工場，檢獲總值380萬的毒品，並拘捕一名28歲男子。

昨日（24日）晚上，海關關員到沙田大圍隔田街附近一個屋苑埋伏，待目標男子出現時上前截查，在其身上搜出180克霹靂可卡因，隨後把疑犯押返上址屋苑一單位進行搜查，再在單位內搜出3.5公斤可卡因和270克霹靂可卡因，和一批製毒工具及包裝工具，檢獲的毒品總值約380萬元。

海關毒品調查科高級調查主任梁國威表示，被捕的28歲男子報稱無業，沒有黑社會背景，涉嫌「藏毒」罪，正調查是否有同類案底。他指疑犯去年底租用上址，懷疑用作製造毒品及分銷中心。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文