  • 25°C
香港時間 : 2022325日 (週五) 13:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊毒品】海關搗破沙田毒品製造工場拘一男子　檢獲總值380萬毒品

社會 13:20 2022/03/25

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

海關毒品調查科破獲沙田一個毒品製造工場，檢獲總值380萬的毒品。

海關毒品調查科破獲沙田一個毒品製造工場，檢獲總值380萬的毒品，並拘捕一名28歲男子。

昨日（24日）晚上，海關關員到沙田大圍隔田街附近一個屋苑埋伏，待目標男子出現時上前截查，在其身上搜出180克霹靂可卡因，隨後把疑犯押返上址屋苑一單位進行搜查，再在單位內搜出3.5公斤可卡因和270克霹靂可卡因，和一批製毒工具及包裝工具，檢獲的毒品總值約380萬元。

海關毒品調查科高級調查主任梁國威表示，被捕的28歲男子報稱無業，沒有黑社會背景，涉嫌「藏毒」罪，正調查是否有同類案底。他指疑犯去年底租用上址，懷疑用作製造毒品及分銷中心。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【第五波疫情】政府延長外傭現行合約有效期　延長最多6個月
今日 12:31
【第五波疫情】政府延長外傭現行合約有效期　延長最多6個月
【非禮判囚】中學教練涉非禮14歲女學員囚2年　法官斥作出近似性交行為
今日 13:05
【非禮判囚】中學教練涉非禮14歲女學員囚2年　法官斥作出近似性交行為
【鉛水樣本】灣仔有非住宅大廈去年鉛水樣本超標　水務署指因大廈水箱長期沒有清洗所致
今日 13:09
【鉛水樣本】灣仔有非住宅大廈去年鉛水樣本超標　水務署指因大廈水箱長期沒有清洗所致

你可能感興趣

【第五波疫情】政府延長外傭現行合約有效期　延長最多6個月
今日 12:31
【第五波疫情】政府延長外傭現行合約有效期　延長最多6個月
【非禮判囚】中學教練涉非禮14歲女學員囚2年　法官斥作出近似性交行為
今日 13:05
【非禮判囚】中學教練涉非禮14歲女學員囚2年　法官斥作出近似性交行為
【鉛水樣本】灣仔有非住宅大廈去年鉛水樣本超標　水務署指因大廈水箱長期沒有清洗所致
今日 13:09
【鉛水樣本】灣仔有非住宅大廈去年鉛水樣本超標　水務署指因大廈水箱長期沒有清洗所致
罪案 沙田 海關

最高瀏覽

【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
14:21 2022/03/23
【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
11:05 2022/03/24
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
【獨家試愛】葉念琛舊作16周年方力申貼定情作　小方感謝舊愛Stephy落閘
12:28 2022/03/24
【獨家試愛】葉念琛舊作16周年方力申貼定情作　小方感謝舊愛Stephy落閘