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【金宵大廈2】陳山聰分享新預告片陰森詭異　李施嬅：金宵大廈有7樓半？

娛樂 13:55 2022/03/25

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《金宵大廈2》將於下周一播映。

TVB劇集《金宵大廈2》將於4月4日首播，粉絲們當然十分期待，而兩位主角陳山聰與李施嬅亦十分落力，近日也分別頻頻在個人社交平台發文，為《金宵大廈2》宣傳造勢。

今日（3月25日），陳山聰於個人IG分享《金宵大廈2》的預告片，並寫道：「愛的感應？撲朔迷離？奇幻空間？我哋嘅相遇究竟係幾時開始？4月4號晚上9:30我同妳同你同妳再同妳一齊打開金宵大廈之門。」

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陳山聰演啡店店主

今次《金宵大廈2》內，陳山聰飾演啡店店主Maurice，至於李施嬅就是其女友Ella。宣傳片開首，只見陳山聰轉動那小小的音樂盒。

而李施嬅即疑惑地問：「如果世界上有另一個你，另一個我，我地會不會相識？會唔會鍾意大家？」轉頭陳山聰即笑道：「又係你啲莫名奇妙，愛的感應呀？」

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7樓半樓層

之後，背景來到金宵大廈裡，陳山聰跟李施嬅均置身電梯內，李施嬅問道：「有無聽過金宵大廈有7樓半架？」從畫面所見，7樓跟8樓燈掣均閃了兩下，詭異非常。

接著鏡頭一轉，陳山聰對李施嬅說：「忘記呢度嘅一切。」其後李施嬅跟陳山聰親吻，之後更疑惑問：「你究竟係咪Maurice？」，看罷預告片，劇情更添神秘感。

撰文 : TOPick柴犬出動

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