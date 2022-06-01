【小一派位】2022 年度小一統一派位　小學校網涵蓋地區全攻略

小一校網編號 涵蓋地區

香港島

11 校網 中環、上環、西營盤、石塘咀、堅尼地城、山頂

12 校網 灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑、渣甸山、掃桿埔、肇輝台、東山台、勵德邨、玫瑰新邨、松柏新邨、柏景台、金龍台

14 校網 北角、鰂魚涌、太古城、康山、鯉景灣、康東邨、西灣台、嘉亨灣

16 校網 柴灣、筲箕灣、西灣河、亞公岩、石澳、大浪灣、耀東邨、興東邨、東熹苑、東霖苑、逸濤灣、杏花邨、山翠苑、興華邨、漁灣邨、環翠邨、小西灣邨、翠灣邨、富景花園、富怡花園、富欣花園、曉翠苑、佳翠苑、杏翠苑、連翠邨

18 校網 香港仔、鴨脷洲、薄扶林、黃竹坑、赤柱、淺水灣、深水灣、舂坎角、壽臣山、置富花園、薄扶林花園、華富邨、華貴邨、嘉隆苑、碧瑤灣、田灣、石排灣、海怡半島、貝沙灣、紅山半島、陽明山莊

九龍

31 校網 尖沙咀、油麻地、佐敦道、京士柏、嘉文花園、漾日居、君臨天下、凱旋門、爵士花園、帝庭園、衛理苑、海富苑、駿發花園、富榮花園、柏景灣、擎天半島、港景峰、帝柏海灣、君頤峰、帝峯皇殿、御金國峯

32 校網 旺角、大角咀、維港灣、頌賢花園、港灣豪庭、凱帆軒、西九龍紀律部隊宿舍、君匯港、大同新邨、富多來新邨、浪澄灣、一號銀海、海桃灣

34 校網 何文田、土瓜灣、馬頭角、嘉多利山、窩打老道山、愛民邨、何文田邨、俊民苑、御龍居、欣圖軒、冠熹苑、馬頭圍邨、真善美村、帝庭豪園、賀龍居、樂民新村、曉暉華庭、海悅豪庭、欣榮花園、傲雲峰、翔龍灣、半山壹號、啟德、啟晴邨、德朗邨、煥然一居、啟德1號、天寰、嘉匯、龍譽

35 校網 紅磡、大環山、黃埔新邨、黃埔花園、家維邨、海逸豪園、半島豪庭、海名軒、都會軒、昇御門

40 校網 深水埗、長沙灣、荔枝角、石硤尾、又一村、麗閣邨、麗安邨、怡閣苑、怡靖苑、南昌邨、富昌邨、榮昌邨、長沙灣邨、元洲邨、幸福邨、幸俊苑、泓景臺、昇悅居、宇晴軒、碧海藍天、海麗邨、曼克頓山、美孚新邨、清麗苑、盈暉臺、蘇屋邨、李鄭屋邨、寶麗苑、寶熙苑、爾登華庭、爾登豪庭、澤安邨、畢架山花園、帝景峰、畢架山峰、石硤尾邨、白田邨、大坑東邨、大坑西邨、南山邨、又一居、海盈邨、海達邨、凱樂苑、麗翠苑、南昌一號、匯璽

41 校網 九龍城、九龍塘、筆架山道、廣播道、美東邨、曉薈

43 校網 新蒲崗、東頭邨、黃大仙上邨、黃大仙下邨、竹園南邨、竹園北邨、盈福苑、翠竹花園、橫頭磡邨、樂富邨、樂富中心、富強苑、康強苑、嘉強苑、德強苑、天馬苑、天宏苑、鵬程苑、新光中心、豪苑、啟德花園、豪門、譽港灣、現崇山、東匯邨、景泰苑

45 校網 慈雲山、鑽石山、富山邨、彩虹邨、采頤花園、彩雲邨、彩輝邨、瓊山苑、瓊麗苑、新麗花園、帝峯豪苑、宏景花園、星河明居、龍蟠苑、鳳德邨、鳳凰新村、慈樂邨、慈民邨、慈正邨、彩峰苑、悅庭軒、嘉峰臺、曉暉花園

46 校網 九龍灣、佐敦谷、坪石邨、清水灣道８號、啟業邨、啟泰苑、麗晶花園、德福花園、牛頭角下邨、淘大花園、德寶花園、彩盈邨、彩德邨、彩福邨、彩霞邨、順緻苑、順利邨、順安邨、順天邨、順利紀律部隊宿舍、安泰邨、彩興苑

48 校網 鯉魚門、茶果嶺、裕民坊、馬環村、馬游塘、秀茂坪邨、寶達邨、曉麗苑、曉琳苑、安基苑、牛頭角上邨、樂華邨、秀茂坪紀律部隊宿舍、花園大廈、和樂邨、翠屏邨、寶珮苑、樂雅苑、康利苑、雲漢邨、祥和苑、振華苑、藍田邨、康田苑、康華苑、康盈苑、康瑞苑、康逸苑、康柏苑、康雅苑、平田邨、興田邨、德田邨、廣田邨、啟田邨、安田邨、麗港城、油塘中心、高俊苑、高怡邨、高翔苑、油美苑、油塘邨、油麗邨、鯉安苑、鯉魚門邨、匯景花園、鯉灣天下、安達邨

新界及離島

62 校網 荃灣、老圍、柴灣角、川龍、汀九、油柑頭、深井、青龍頭、馬灣、大嶼山東北、福來邨、祈德尊新邨、荃錦中心、荃灣廣場、翠豐臺、荃灣中心、荃景花園、荃威花園、錦豐園、荃德花園、麗城花園、翠濤閣、灣景花園、麗都花園、海韻花園、浪翠園、豪景花園、愉景新城、恒麗苑、石圍角邨、象山邨、綠楊新邨、荃灣花園、荃昌中心、荃豐中心、華都中心、富華中心、怡景園、荃灣城市廣場、海濱花園、東亞花園、富麗花園、海灣花園、名逸居、寶雲匯、朗逸峰、爵悅庭、萬景峰、荃新天地、縉庭山、韻濤居、碧堤半島、縉皇居、寶石大廈、白田壩村、光板田村、木棉下村、西樓角村、海壩村、三棟屋村、咸田村、楊屋村、河貝村、關門口村、馬閃排村、芙蓉山、環宇海灣、尚翠苑、柏傲灣、海之戀

64 校網 上葵涌圍、打磚坪村、中葵涌村、大白田村、油麻磡村、梨木樹邨、雍雅軒、石蔭邨、石籬邨、怡峰苑、安蔭邨、寧峰苑、嘉翠園、和記新邨、昇柏山

65 校網 光輝圍、下葵涌村、鐘山台、九華徑、翠瑤苑、麗瑤邨、荔景邨、悅麗苑、賢麗苑、祖堯邨、華員邨、華景山莊、海峰花園、荔灣花園、浩景臺、荔欣苑、華荔邨、大窩口邨、葵蓉苑、葵涌邨、葵盛邨、月海灣、高盛臺、葵芳邨、芊紅居、葵興邨、葵涌廣場、葵康苑、葵俊苑、新葵興花園、新葵芳花園、葵芳閣、葵賢苑、葵聯邨、葵馥苑、葵翠邨

66 校網 青衣、青泰苑、青雅苑、長發邨、長安邨、青宏苑、灝景灣、盈翠半島、偉景花園、長亨邨、長宏邨、青衣邨、宏福花園、青怡花園、海悅花園、曉峰園、翠怡花園、海欣花園、長康邨、青盛苑、青華苑、長青邨、美景花園、藍澄灣、綠悠雅苑、大王下村、新屋村、鹽田角村、藍田村

70 校網 屯門西（屯門河道以西）、藍地、舊墟、美樂花園、兆山苑、蝴蝶邨、湖景邨、白角、龍鼓灘、兆禧苑、海翠花園、新屯門中心、邁亞美海灣、悅湖山莊、龍門居、富健花園、啟豐園、慧豐園、和平新村、紫翠花園、鍾屋村、麒麟圍、兆康苑、澤豐花園、大興邨、大興花園、翠林花園、石排頭、山景邨、良景邨、康德花園、田景邨、建生邨、新圍苑、兆畦苑、綠怡居、卓爾居、寶田中轉房屋、茵翠豪庭、亦園村、順風圍、泥圍、福亨村、桃園圍、青磚圍、紫田村、小坑村、寶怡花園、盈豐園、海麗花園、兆邦苑、兆隆苑、楊小坑、青山村、豫豐花園、兆軒苑、屯子圍、森築苑、龍逸邨、欣田邨

71 校網 屯門東（屯門河道以東）、虎地、龍珠島、新墟、小欖、掃管笏、大欖涌、井頭村、友愛邨、兆安苑、安定邨、置樂花園、華都花園、屯門市廣場、時代廣場、三聖邨、景峰花園、怡樂花園、偉景花園、恒福花園、恒順園、冠峰園、翠寧花園、兆麟苑、黃金海岸、帝濤灣、叠茵庭、富泰邨、南浪海灣、嘉悅半島、豐景園、漣山、翠濤居、瑜翠園、浪濤灣、愛琴灣、愛琴海岸、聚康山莊、彩暉花園、嘉和里、海景花園、小秀村、蟠龍半島、青山別墅、景新臺、海典軒、怡峰園、彩華花園、龍成花園、瓏門、星堤、滿名山

72 校網 天水圍、廈村、洪水橋、流浮山、屏山、輞井、稔灣、田心、嘉湖山莊、天耀邨、天瑞邨、天愛苑、天慈邨、天麗苑、天頌苑、天華邨、天盛苑、天祐苑、天富苑、天悅邨、天澤邨、天恒邨、天恩邨、天逸邨、俊宏軒、慧景軒、朗邊中轉房屋、沙江圍、鳳降村、新生村、祥降圍、巷尾村、丹桂村、唐人新村、塘坊村、馮家圍、永寧村、羅屋村、錫降村、柏雨花園、金莎花園、綠悅、栢慧豪園、深灣畔、天晴邨、翠峰、尚城、泉薈、金閣豪園、洪福邨、尚築、富豪悅庭、娉廷、朗逸豪園、屏欣苑

73 校網 元朗西（元朗主渠以西、教育路以南、大棠路以西）、橫洲、吳屋村、鳳池村、禮修村、馬田村、龍田村、山下村、朗屏邨、紅棗田村、白沙村、大棠村、楊家村、木橋頭村、黃泥墩、水邊圍邨、栢麗豪園、藝典居、御豪山莊、朗庭園、翠韻華庭、華翠豪園、御景園、御庭居、振華花園（二、三期）、定福花園、水田村、銀田花園、麗昌花園、東頭圍新村、福慶村、忠心圍、東頭圍、林屋村、西頭圍、楊屋村、欖口圍村、欖口村、水邊村、大井圍、大井盛屋村、原築、翹翠峰、逸林首府、朗景台、怡豐花園、振興新村、溱柏、深涌村^、水蕉新村^、大旗嶺^、祟正新村^、田寮村^、水蕉老圍^



^該些鄉村橫跨73校網及74校網。在填寫申請表前，請參閱教育局網頁內之地理資訊地圖或致電教育局學位分配組（2832 7700）以確認申請兒童所屬校網。

74 校網 元朗東（元朗主渠以東、教育路以北、大棠路以東）、元朗市中心（東部）、元朗舊墟、坳頭、錦田、落馬洲、米埔、八鄉、新田、十八鄉、石崗、山背、東成里、鈞樂新村、上下攸田、港頭村、瓦窰頭、塘頭埔村、南坑、南坑排、楊屋村、石塘村、新元朗中心、朗晴居、鳳庭苑、采葉庭、蝶翠峰、新時代廣場、西邊圍、南邊圍、高埔村、長春新村、北圍村、吉慶圍、泰康圍、錦田新村、金錢圍、水流田、大江埔、七星崗、攸潭美、大生圍、逢吉鄉、沙埔、錦綉花園、加州花園、加州豪園、洲頭、南生圍、麒麟村、鹿尾村、安龍村、蕃田村、新龍村、葡萄園、翠巒、新時代中城、六本木、葡萄薈、尚豪庭、尚悅、譽88、爾巒、世宙、映御、朗屏8號、朗善邨、朗晴邨、峻巒、深涌村^、水蕉新村^、大旗嶺^、祟正新村^、田寮村^、水蕉老圍^、宏富苑



^該些鄉村橫跨73校網及74校網。在填寫申請表前，請參閱教育局網頁內之地理資訊地圖或致電教育局學位分配組（2832 7700）以確認申請兒童所屬校網。

80 校網 上水、石湖墟、馬草壟、掃管埔、打石湖、華山、彩園邨、旭蒲苑、彩蒲苑、天平邨、翠麗花園、太平邨、龍豐花園、順欣花園、上水中心、維也納花園、上水警察已婚宿舍、威尼斯花園、奕翠園、歐意花園、新都廣場、安盛苑、清河邨、皇府山、御皇庭、天巒、御林皇府、祥龍圍邨、寶石湖邨

81 校網 粉嶺、聯和墟、鹿頸、打鼓嶺、和合石、萊洞、蓮麻坑、萬屋邊、塘坑、馬尾下、麻雀嶺、禾坑、丹竹坑、祥華邨、孔嶺、華明邨、粉嶺中心、欣翠花園、欣盛苑、碧湖花園、蔚翠花園、粉嶺名都、海裕苑、榮福中心、榮輝中心、嘉盛苑、嘉福邨、景盛苑、海聯廣場、華慧園、翠彤苑、花都廣場、華心邨、靈山村、昌盛苑、雍盛苑、牽晴間、綠悠軒、萬豪居、帝庭軒、暉明邨

83 校網 沙頭角、鴨洲、吉澳、西流江、烏蛟騰

84 校網 大埔、大埔頭、大埔尾、泮涌、錦山、九龍坑、林村、舊墟、三門仔、大美督、大埔墟、樟樹灘、大窩、南華莆、水圍、大元邨、富善邨、明雅苑、新興花園、康樂園、大埔中心、太和邨、寶雅苑、海寶花園、富亨邨、頌雅苑、汀雅苑、太湖花園、大埔花園、怡雅苑、帝欣苑、樂賢居、圍頭村、錦石新村、宏福苑、廣福邨、新達廣場、運頭塘邨、逸雅苑、景雅苑、德雅苑、富雅花園、寶湖花園、新峰花園、翡翠花園、大埔寶馬山花園、悠然山莊、天賦海灣、逸龍灣、嵐山、寶鄉邨

88 校網 大圍、白田、銅鑼灣、沙田頭、田心、上徑口、美林邨、美城苑、美松苑、美田邨、海福花園、新田圍邨、隆亨邨、新翠邨、世界花園、景田苑、秦石邨、豐盛苑、顯徑邨、金獅花園、瑞峰花園、金禧花園、嘉田苑、雲疊花園、愉景花園、沙田花園、翠景花園、湖景花園、曉翠山莊、恒峰花園、名城、溱岸8號

89 校網 馬鞍山、烏溪沙、大水坑、十四鄉、恒安邨、耀安邨、錦鞍苑、富安花園、錦禧苑、錦英苑、富寶花園、新港城、利安邨、錦龍苑、雅典居、海濤居、海柏花園、福安花園、頌安邨、錦豐苑、雅景臺、聽濤雅苑、翠擁華庭、帝琴灣、錦泰苑、觀瀾雅軒、海典灣、銀湖天峰、欣安邨

91 校網 火炭、馬料水、排頭、小瀝源、沙田圍、圓洲角、山尾、九肚山、赤泥坪、亞公角、乙明邨、博康邨、沙角邨、愉城苑、富豪花園、河畔花園、花園城、沙田第一城、愉田苑、濱景花園、廣源邨、帝堡城、曾大屋、廣林苑、康林苑、翠湖花園、碧濤花園、晴碧花園、欣廷軒、愉翠苑、瀝源邨、禾輋邨、穗禾苑、銀禧花園、希爾頓中心、沙田廣場、新城市廣場、好運中心、駿景園、華翠園、碩門邨、御龍山、豐和邨、水泉澳邨、駿洋邨

95 校網 西貢、將軍澳、坑口、清水灣、井欄樹、魷魚灣、蠔涌、對面海、西貢北、糧船灣、滘西洲、鹽田仔、雞公山、匡湖居、翠塘花園、富寧花園、安寧花園、厚德邨、明德邨、景林邨、浩明苑、寶林邨、英明苑、欣明苑、翠林邨、景明苑、康盛花園、廣明苑、富康花園、寶盈花園、彩明苑、頌明苑、顯明苑、寶明苑、唐明苑、和明苑、裕明苑、煜明苑、尚德邨、健明邨、善明邨、富麗花園、茵怡花園、新都城、疊翠軒、維景灣畔、蔚藍灣畔、將軍澳中心、東港城、新寶城、清水灣半島、將軍澳廣場、都會駅、城中駅、日出康城、天晉、怡明邨

96 校網 南丫島、蒲台島

97 校網 長洲、索罟群島

98 校網 大嶼山（大嶼山東北除外）、東涌、富東邨、裕東苑、東堤灣畔、逸東邨、映灣園、海堤灣畔、藍天海岸、海珀名邸、迎東邨、滿東邨