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【上訴減刑】進入餐廳旁觀搗亂行為遊蕩罪成　經理囚9月上訴獲減刑至半年

社會 14:14 2022/03/25

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經理就遊蕩定罪提出上訴被駁回，刑期上訴得直改判監半年。資料圖片

2019年聖誕節翌日，有戴口罩人士進入商場食肆搗亂，把鹽及糖灑在桌上，並把餐具掉在地上。現年37歲的巿場推廣經理於餐廳內逗留不足2分鐘，早前被裁定遊蕩罪成，被判監9個月，准保釋候上訴。高院法官今（25日）頒下判詞駁回定罪上訴申請，考慮到案件性質及情節，認為刑期具下調空間，裁定刑期上訴得直，減刑至6個月。

 

被告楊浩然（現年37歲），被裁定遊蕩導致他人擔心罪，經審訊後被裁定罪成，判監9個月，准保釋候上訴。

 

法官於判詞指，控方案情指，上訴人於2019年12月26日，在大埔超級城1餐廳內遊蕩，與其他不知名人士結伴在該處出現，導致餐廳東主合理地擔心本身的安全或利益。

 

控方指案發時，約有50名戴口罩人士在餐廳外聚集呼叫，有人進入店內坐下，並將鹽及糖灑在桌上，亦有人把餐具掉在地上。女東主感到驚慌及害怕食客及員工受傷害，亦有點了餐未付款的客人因此離開，令她蒙受損失。

 

原審裁判官裁定上訴人與這批人士有共同目的，即在餐廳內搗亂。這批人士逗留2分鐘後到餐廳外，上訴人亦在餐廳內逗留了不足2分鐘，及至警員到場，上訴人脫下口罩離開，最終於商場內被捕。

 

上訴一方指上訴人的行為不構成遊蕩，沒有證據指上訴人與作出搗亂行為人士具共同目的。法官認為就控罪元素而言，控方只須證明被控人故意遊蕩，而該行為令人有理由擔心本身的安全或利益。法官指裁判官裁定相關行動導致東主合理地擔心本身的安全或利益，是合理有據及有充分證據支持。

 

法官指出，裁判官裁定上訴人毋須進入餐廳，上訴人置身於這班戴口罩人士中，整體證據支持的唯一合理推論是，上訴人逗留了1分42秒，是支持及鼓勵他人搗亂。法官認為裁判官的結論合情合理，上訴人具這個意圖，是與其他人有默契及共同目的，構成共同犯罪計劃，故駁回定罪上訴。

 

刑期方面，就裁判官曾指出，上訴人否認控罪而浪費了法庭時間。法官認為的確令人產生裁判官是否考慮不善的疑慮，若因法庭進行審訊而成為加刑因素，是有違被控人的權利及無罪推定。

 

綜觀本案，法官認為判處社會服務令及感化不足反映案件嚴重性，案發時社會事件正烈，本案涉及多人行事，除了顧及實際上發生了的事情及嚴重程度，亦應顧及後果；考慮到案件性質及情節，上訴人的背景及裁判官處理上有令人顧慮之處，認為刑期有下調空間，遂裁定刑期上訴得直，改判監6個月。

 

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記者：林育慧

 

 

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