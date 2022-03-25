【上訴減刑】進入餐廳旁觀搗亂行為遊蕩罪成　經理囚9月上訴獲減刑至半年

▲ 經理就遊蕩定罪提出上訴被駁回，刑期上訴得直改判監半年。資料圖片

2019年聖誕節翌日，有戴口罩人士進入商場食肆搗亂， 把鹽及糖灑在桌上，並把餐具掉在地上。現年37歲的巿場推廣經理 於餐廳內逗留不足2分鐘，早前被裁定遊蕩罪成，被判監9個月， 准保釋候上訴。高院法官今（25日） 頒下判詞駁回定罪上訴申請，考慮到案件性質及情節，認為刑期具下調空間， 裁定刑期上訴得直，減刑至6個月。

被告楊浩然（現年37歲），被裁定遊蕩導致他人擔心罪， 經審訊後被裁定罪成，判監9個月，准保釋候上訴。

法官於判詞指，控方案情指，上訴人於2019年12月26日，在大 埔超級城1餐廳內遊蕩，與其他不知名人士結伴在該處出現， 導致餐廳東主合理地擔心本身的安全或利益。

控方指案發時，約有50名戴口罩人士在餐廳外聚集呼叫， 有人進入店內坐下，並將鹽及糖灑在桌上，亦有人把餐具掉在地上。 女東主感到驚慌及害怕食客及員工受傷害， 亦有點了餐未付款的客人因此離開，令她蒙受損失。

原審裁判官裁定上訴人與這批人士有共同目的，即在餐廳內搗亂。 這批人士逗留2分鐘後到餐廳外，上訴人亦在餐廳內逗留了不足2分 鐘，及至警員到場，上訴人脫下口罩離開，最終於商場內被捕。

上訴一方指上訴人的行為不構成遊蕩， 沒有證據指上訴人與作出搗亂行為人士具共同目的。 法官認為就控罪元素而言，控方只須證明被控人故意遊蕩， 而該行為令人有理由擔心本身的安全或利益。法官指裁判官裁定相關行動導致東主合理地擔心本身的安全或利益， 是合理有據及有充分證據支持。

法官指出，裁判官裁定上訴人毋須進入餐廳， 上訴人置身於這班戴口罩人士中，整體證據支持的唯一合理推論是， 上訴人逗留了1分42秒，是支持及鼓勵他人搗亂。 法官認為裁判官的結論合情合理，上訴人具這個意圖， 是與其他人有默契及共同目的，構成共同犯罪計劃， 故駁回定罪上訴。

刑期方面，就裁判官曾指出，上訴人否認控罪而浪費了法庭時間。法官認為的確令人產生裁判官是否考慮不善的疑慮，若因法庭進行審訊而成為加刑因素， 是有違被控人的權利及無罪推定。

綜觀本案，法官認為判處社會服務令及感化不足反映案件嚴重性， 案發時社會事件正烈，本案涉及多人行事， 除了顧及實際上發生了的事情及嚴重程度，亦應顧及後果；考慮到案件性質及情節， 上訴人的背景及裁判官處理上有令人顧慮之處， 認為刑期有下調空間，遂裁定刑期上訴得直，改判監6個月。

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記者：林育慧