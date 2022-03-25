【上訴減刑】進入餐廳旁觀搗亂行為遊蕩罪成 經理囚9月上訴獲減刑至半年
2019年聖誕節翌日，有戴口罩人士進入商場食肆搗亂，
被告楊浩然（現年37歲），被裁定遊蕩導致他人擔心罪，
法官於判詞指，控方案情指，上訴人於2019年12月26日，在大
控方指案發時，約有50名戴口罩人士在餐廳外聚集呼叫，
原審裁判官裁定上訴人與這批人士有共同目的，即在餐廳內搗亂。
上訴一方指上訴人的行為不構成遊蕩，
法官指出，裁判官裁定上訴人毋須進入餐廳，
刑期方面，就裁判官曾指出，上訴人否認控罪而浪費了法庭時間。法官認為的確令人產生裁判官是否考慮不善的疑慮，若因法庭進行審訊而成為加刑因素，
綜觀本案，法官認為判處社會服務令及感化不足反映案件嚴重性，
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記者：林育慧