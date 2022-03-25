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【新冠肺炎】胡杏兒兩子疑陪母北上染疫　傳確診在深圳接受隔離治療

娛樂 14:53 2022/03/25

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視后胡杏兒現時主力內地市場，而且發展不俗，因此不時要北上工作，而且一向十分愛錫囝囝的杏兒，北上拍攝劇集、綜藝節目，更攜同二仔李奕霖（Ryan）及不足一歲的細仔李奕宏（Liam）在身邊。 

可是，在今日（3月25日）有網民聲稱杏兒的兩位兒子不幸確診新冠肺炎，消息亦被內地網上媒體報道。

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傳兩位囝囝確診

杏兒為了親自照顧兩位年幼兒子，於內地工作時也會攜同他們，而長子則多留在香港由老公照顧。

不過有內地網民公開Ryan、Liam名字的醫院登記單，指他們現在正身在深圳第三人民醫院，有機會仍在接受隔離治療當中。但杏兒尚未就消息作出回應。

【公關災難】胡杏兒稱往「China」工作引網民圍攻　被翻舊帳指沒捐錢賑災

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【母愛偉大】胡杏兒產後火速修身　飛往上海開工：我會繼續給BB提供母乳

杏兒積極北上

杏兒前年參與內地綜藝節目《演員請就位2》而獲得很大迴響，當時已有廣告商斟她拍攝，然而因身懷六甲始終有所不便。

她又曾在2021年，以41歲之齡亮相中國中央電視台《2021年中央廣播電視總台春節聯歡晚會》，可見她十分受內地觀眾支持。

撰文 : TOPick柴犬出動

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