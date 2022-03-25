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【立法會】4月6日大會恢復處理口頭及書面質詢　料將使用遙距表決系統

政治 16:22 2022/03/25

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內務委員會通過成立法案委員會研究暫緩追租法案。（會議截圖）

第五波疫情襲港，立法會亦受牽連，自2月初起大部份會議均改以網上形式進行，原訂應在逢星期三大會上進行的質詢及議案討論，都有所耽誤。不過，立法會擬於4月6日的立法會大會上，恢復處理6項口頭質詢及16項書面質詢。

立法會今日下午召開內務委員會，內會主席李慧琼表示，視乎疫情發展，立法會主席計劃於4月6日的會議上，除了處理具立法效力的事項之外，亦會繼續以線上形式處理議員的質詢。料《2022年收入(稅務寬免)條例草案》亦於當日恢復二讀辯論、全體委員會審議及三讀。

由於當日有機會進行記名表決，立法會秘書處安排於4月4日下午1時半舉行一場立法會遙距表決系統採排，李慧琼呼籲各議員盡量抽空出席。

工聯會議員鄧家彪所動議的「改革香港的扶貧政策和策略」議員議案，早前因疫情而取消討論，當日亦會獲得處理。

另外，最新一份《財政預算案》所提出的暫緩追租法案，今日內會亦過成立法案委員會，詳細研究相關條例。該法案經修訂後，清楚列明「保護期」是由法例生效起計的3個月，無法延長3個月的選項，同時訂明若業主與租戶如在「保護期」內，已就租金達成新協議，暫緩措施將不適用於該協議；受影響物業的業主亦可提出，延期繳付須繳付的差餉及地租，並無須支付附加費或利息。

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記者：陳葆琳

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