【港大醫學院院長】劉澤星任港大醫學院暫任院長　8月1日履新　

▲ 港大醫學院院長梁卓偉(左)將卸任，由內科學系系主任劉澤星(右)接捧暫任院長。(擷自港大醫學院fb)

港大醫學院院長梁卓偉去年向校方請辭，待本學年底完結時正式卸任，其後將轉到香港賽馬會出任慈善及社區事務執行總監。梁卓偉今日(25日)向師生發信，提到將推薦副院長資深顧問(教學)劉澤星教授為醫學院暫任院長；將於8月1日履新，直至新任醫學院院長履新。

港大校長張翔今日亦向校委會及醫學院師生發信，提到已向校委會建議批准由劉澤星教授接替梁卓偉，出任暫任醫學院院長一職，8月1日履新，直至全球招聘新任院長完成並到任為止。

張翔指，劉澤星現為內科學系主任、風濕及臨床免疫科講座教授，亦為瑪麗醫院內科部門主管，曾任香港醫專主席，現時為政府新冠疫苗專家委員會召集人；又讚揚劉於風濕病學廣受認可，對醫學院及醫管局亦有深入了解。他又於信中向現任院長梁卓偉致謝，過去9年帶領醫學院作出重要貢獻。

梁卓偉亦形容，劉澤星為一名令人尊敬的醫生、科學家及教育家，特別於醫學教育及訓練貢獻良多，相信劉澤星是接任醫學院暫任院長的最佳人選，又向醫學院師生保證二人將會無縫交接。

劉澤星亦向師生發信形容接替梁卓偉出任醫學院暫任院長，屬任職醫學院30多年以來，最引以為傲的時刻；又讚揚醫學院於梁卓偉帶領的9年以來，各方面都得到加強改進，承諾會於其奠下的基礎上，盡力帶領醫學院更上一層樓。

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記者：陳正怡