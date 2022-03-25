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【CHILL CLUB】直播公布年度女歌手入圍名單　鄭欣宜被鄧小巧踢爆中文字非出自其手筆

娛樂 15:56 2022/03/25

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昨晚直播公布「CHILL CLUB年度女歌⼿」入圍名單。

ViuTV舉辦音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》，以「人人樂壇 音樂第⼀」為主題，寓意香港樂壇需要集合所有⼈的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的⼀份子。

ViuTV於網上直播公布各獎項的入圍資格及入圍名單，昨晚（3月24日）率先公布「CHILL CLUB年度女歌手」的入圍名單，並邀得《CHILL CLUB》節⽬主持駱振偉（Thor）與部分入圍歌手進行直播，歌手們落力為自己拉票。

最新影片推介：劉俊謙、蔡思韵專訪

直播中，一眾女歌手以手寫自己歌曲的歌詞，為自己拉票。當中鄭欣宜以《先哭為敬》其中⼀句歌詞拉票，同時勉勵觀眾，突然卻被剛新婚的好友鄧小巧即場踢爆：「鄭欣宜呢個中文字唔係你寫㗎！」欣宜直認中文字並不是出自自己的手筆，過程搞笑。

「CHILL CLUB年度女歌手」21位入圍名單（排名不分先後），包括薛凱琪、鄭欣宜、AGA（江海迦）、Kendy Suen、王菀之、衛蘭、衛詩、莫⽂蔚、Serrini、鄭秀文、陳蕾、陳凱詠（Jace）、謝安琪、黃妍、岑䌀兒、泳兒、林欣彤、Gin Lee（李幸倪）、葉巧琳、鄧小巧及林二汶。

    點擊圖片放大
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  • 林二汶（直播截圖） 鄧小巧（直播截圖）
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撰文 : TOPick柴犬出動

Chill Club 頒獎禮 鄭欣宜 陳蕾 黃妍 陳凱詠 歌手 林欣彤 王菀之 謝安琪

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