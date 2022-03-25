  • 26°C
香港時間 : 2022325日 (週五) 15:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】美國部分地區爆H5N1禽流感　食安中心暫停該地進口禽類產品

社會 14:37 2022/03/25

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

食物安全中心今日（25日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指美國堪薩斯州Dickinson縣、南達科他州Kingsbury縣、Hanson縣和Hutchinson縣、愛荷華州Buena Vista縣及特拉華州Kent縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心指，根據政府統計處的資料，去年本港從美國進口約260噸冰鮮禽肉、約17090噸冷藏禽肉及約6億4921萬隻禽蛋。已就事件聯絡美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【第五波疫情】11家航空公司促港府放寬機組人員檢測要求　林鄭月娥指已交由運房局跟進
今日 12:10
【第五波疫情】11家航空公司促港府放寬機組人員檢測要求　林鄭月娥指已交由運房局跟進
【特首選舉】 特首：今日沒接獲司局長辭職信　提名期如期4月3日展開
今日 12:09
【特首選舉】 特首：今日沒接獲司局長辭職信　提名期如期4月3日展開
【第五波疫情】林鄭月娥指不能以隔離設施使用率評核措施　因需要有空間接收更多人
今日 11:43
【第五波疫情】林鄭月娥指不能以隔離設施使用率評核措施　因需要有空間接收更多人
【第五波疫情】政府延長外傭現行合約有效期　延長最多6個月
今日 12:31
【第五波疫情】政府延長外傭現行合約有效期　延長最多6個月
【港大醫學院院長】劉澤星任港大醫學院暫代院長　8月1日履新　
今日 14:35
【港大醫學院院長】劉澤星任港大醫學院暫代院長　8月1日履新　

你可能感興趣

【第五波疫情】11家航空公司促港府放寬機組人員檢測要求　林鄭月娥指已交由運房局跟進
今日 12:10
【第五波疫情】11家航空公司促港府放寬機組人員檢測要求　林鄭月娥指已交由運房局跟進
【特首選舉】 特首：今日沒接獲司局長辭職信　提名期如期4月3日展開
今日 12:09
【特首選舉】 特首：今日沒接獲司局長辭職信　提名期如期4月3日展開
【第五波疫情】林鄭月娥指不能以隔離設施使用率評核措施　因需要有空間接收更多人
今日 11:43
【第五波疫情】林鄭月娥指不能以隔離設施使用率評核措施　因需要有空間接收更多人
H5N1 食安中心 流感 香港 美國

最高瀏覽

【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
14:21 2022/03/23
【紓緩童路】5歲先天重病女童染疫危殆　父母忍痛同意放棄搶救
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
11:05 2022/03/24
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
【回南天】天氣潮濕浴室滋生「小蚊滋」 專家教$10小法寶KO小黑蚊
13:23 2022/03/22
【回南天】天氣潮濕浴室滋生「小蚊滋」 專家教$10小法寶KO小黑蚊