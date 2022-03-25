【院舍接種】陳志育：長者若想接種復必泰社署可安排　4月底有望達至9成接種率

第五波疫情持續，早前安老院成為重災區。安老服務協會主席陳志育今日（25日）在一個電台節目表示，社署已經向安老院舍負責人發信，提出如果有長者希望接種復必泰新冠疫苗，署方會盡量安排醫療團隊上門接種。他指，4月底有望達到9成接種率。陳續說，當局可參考新加坡做法，未接種疫苗長者染疫後，需自行承擔醫療開支，或由兩位醫生共同作出決定下，以病人最佳利益為長者接種疫苗。

身兼安老事務委員會主席的行政會議成員林正財提出，第五波疫情的緊急情況下，醫生有權以病人最佳利益為依歸，決定為無認知能力的病人接種。

陳志育指，長者能選打哪款疫苗是最好，但根據過去經驗，選打科興的院舍長者佔大部份，選打復必泰的反而是少數。目前安老院舍長者的接種率大約是五成半，政府爭取在4月底前，提升至九成，陳志育相信可以達到目標，指一般院友家屬都明白接種的重要性，只有少數人拒絕讓長者接種。他說，各院舍未來會繼續派職員，聯絡不願讓長者接種的家屬，進行解說；如果家人堅持，院方會將名單交給醫療機構，再由醫生盡最後努力，親自游說接種，又指過去有逾半成家屬，在過程中有機會「回心轉意」。

陳志育同意按病人福祉為依歸 為無認知能力長者接種

身兼安老事務委員會主席的行政會議成員林正財提出，第五波疫情的緊急情況下，醫生有權以病人最佳利益為依歸，決定為無認知能力的病人接種。陳志育認同做法，指目前院舍內，家屬反對接種的長者，基本上都是無認知能力，建議政府考慮下一步措施，例如參考新加坡做法，無接種的長者一旦染疫，家屬要自行承擔相關醫療費用。他認為，院友家屬要取捨，指第五波疫情有過半院舍長者染疫，當中3000多人死亡，形容是災難，一定屬於緊急情況。

醫療集團：到安老院舍接種復必泰技術上絕無問題

盈健醫療醫務總監鄺健鴻表示，集團暫時未曾與政府商討，派外展隊到安老院舍，接種復必泰新冠疫苗的安排，但相信技術上絕對無問題。他認為，安排要考慮到需求問題，指很多長者對復必泰有誤解，擔心接種後會不適甚至死亡，因此很多長者都選打科興；而復必泰亦涉及儲存和釋稀程序，由於每樽疫苗可以釋稀成7劑疫苗，如果接種人數配合不到，就會造成浪費。

鄺健鴻指，對比社區接種中心或流動接種車，要到安老院接種復必泰的難度是較高，因為院舍未必有乾淨及特定的地方，讓醫療團隊釋稀疫苗。他說，院舍若有一定人數接種復必泰是最好，如果只有一、兩人接種，難以派出一隊醫療隊前往接種，不過團隊會盡量調撥人手處理。

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記者：袁澍